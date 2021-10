Obowiązek szczepień? Protesty w kolejnym kraju

Demonstranci zebrani przed siedzibą rządu, skandowali "Wolność!", "Wstrzymać przymusowe szczepienia!". Wiele osób powiewało flagami państwowymi Rumunii.

– Wkrótce nie będziemy mogli wyjść z domu jeśli nie będziemy mieć przepustek sanitarnych, to zamach na nasze prawa – powiedział dziennikarzom 45-letni inżynier Marian Enescu, jeden z uczestników manifestacji.

– Nie chcemy być królikami doświadczalnymi producentów szczepionek – głosił napis na jednym z transparentów. Inny wyrażał brak zaufania dla rumuńskiej służby zdrowia.

W liczącej 19 mln mieszkańców Rumunii zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest zaledwie ok. 30 proc. obywateli. Jest to najniższy wskaźnik w Unii Europejskiej, po Bułgarii. Tymczasem kraj przeżywa czwartą, najwyższą z dotychczasowych, falę pandemii.

W sobotę zarejestrowano 12 tys. nowych zachorowań w ciągu ostatnich 24 godzin i 184 zgony. Są to najwyższe liczby od początku pandemii.

Rumuńskie szpitale już obecnie są przepełnione, brak miejsc jest szczególnie dotkliwy na oddziałach intensywnej terapii.

W tej sytuacji rząd przewiduje wprowadzenie obowiązku szczepień, lub dwukrotnego w ciągu tygodnia podawania się testowi na obecność koronawirusa, dla pracowników służby zdrowia. Przeciwko temu projektowi protestują związki zawodowe służby zdrowia.

Przymus w Wielkiej Brytanii

Pracownicy domów opieki, którzy nie przyjmą obu dawek szczepionki przeciw COVID-19 przed wyznaczonym terminem 11 listopada, powinni "odejść i znaleźć sobie inną pracę" – powiedział w sobotę brytyjski minister zdrowia Sajid Javid.

Szef brytyjskiego resortu zdrowia podkreślił, że termin na przyjęcie szczepionki nie zostanie wydłużony, gdyż wymóg ten został wprowadzony ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców domów opieki.

– Jeśli pracujesz w domu opieki, pracujesz z niektórymi z najbardziej narażonych ludzi w naszym kraju i nie możesz zdobyć się na trud, by się zaszczepić, odejdź i poszukaj sobie innej pracy. Jeśli chcesz się nimi opiekować, jeśli chcesz dla nich gotować, chcesz ich karmić, kłaść ich do łóżka, powinieneś się zaszczepić. Jeśli nie zamierzasz się szczepić, to dlaczego p'racujesz w opiece? – mówił Javid w rozmowie z radiem BBC4.

