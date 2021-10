Szubienica dla ministra zdrowia. Wielki protest w Amsterdamie

Protestujących było mniej niż się spodziewano, w zależności od źródła od 6 tys. (według gminy Amsterdam) do 25 tys. (według organizatorów). Na frekwencję najprawdopodobniej wpłynęła pogoda - od piątku w mieście bez przerwy pada deszcz.

Protest przebiegał spokojnie. Jego uczestnicy, m.in. przeciwnicy szczepionek oraz obecnej polityki walki z pandemią koronawirusa, twierdzili, że media cenzurują ich protesty.

Z informacji podanych przez portal NOS i dziennik „NRC” wynika, że na placu Dam, w centralnej części miasta, ustawiona została szubienica. Jak napisał na Twitterze dziennikarz publicznej telewizji Rudy Bouma, znajdował się na niej napis, że jest ona przeznaczona dlaministra zdrowia Hugo de Jonge.

Część demonstrantów paradowała z gwiazdą Dawida, co wywołało protesty organizacji żydowskich, które uznały to za trywializowanie ofiar Holokaustu. Niektórzy z protestujących nieśli także flagi Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland (NSB), nielegalnej partii faszystowskiej.

W sierpniu podobny protest zgromadził, według rzecznika stołecznego ratusza, około 20 tys. uczestników.

Przymus w Wielkiej Brytanii

Pracownicy domów opieki, którzy nie przyjmą obu dawek szczepionki przeciw COVID-19 przed wyznaczonym terminem 11 listopada, powinni "odejść i znaleźć sobie inną pracę" – powiedział w sobotę brytyjski minister zdrowia Sajid Javid.

Szef brytyjskiego resortu zdrowia podkreślił, że termin na przyjęcie szczepionki nie zostanie wydłużony, gdyż wymóg ten został wprowadzony ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców domów opieki.

– Jeśli pracujesz w domu opieki, pracujesz z niektórymi z najbardziej narażonych ludzi w naszym kraju i nie możesz zdobyć się na trud, by się zaszczepić, odejdź i poszukaj sobie innej pracy. Jeśli chcesz się nimi opiekować, jeśli chcesz dla nich gotować, chcesz ich karmić, kłaść ich do łóżka, powinieneś się zaszczepić. Jeśli nie zamierzasz się szczepić, to dlaczego p'racujesz w opiece? – mówił Javid w rozmowie z radiem BBC4.

Czytaj też:

Niedzielskiego zapytano o Brauna: Piętnować takie zachowaniaCzytaj też:

Obowiązek szczepień? Protesty w kolejnym kraju