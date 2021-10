Facebook, Instagram i WhatsApp nie działają. Globalna awaria

Serwisy i aplikacje przestały działać około godziny 17:40. Po próbie logowania bądź wyszukania aplikacji w przeglądarce Google otrzymujemy komunikat, że „ta witryna jest nieosiągalna”. Użytkownicy z wielu miejsc świata piszą na Twitterze, że nie mogą się połączyć z Facebookiem.

twitter

Może chodzić o serwery

„Na ten moment nie wiadomo, co spowodowało awarię, jak jest ona poważna i jak wiele osób nie może korzystać z Facebooka oraz Instagrama. Nie wiemy też, kiedy oba serwisu powrócą do życia. Biorąc pod uwagę fakt, że w tym samym momencie padły oba serwisy, możemy domniemywać, że wina leży po stronie serwerów. W redakcji kilka osób potwierdziło, że serwisy nie działają w wersji przeglądarkowej, a aplikacje mobilne wyświetlają co najwyżej stare posty sprzed kilku dni” – przekazał branżowy portal telepolis.pl.

Awaria jest już globalna. Wspominany serwis downdetector, w momencie pisania tekstu, ma już prawie 40 tys. zgłoszeń w samym USA, które dotyczą Facebooka. Podobnie liczby wyglądają w przypadku Instagrama” – czytamy dalej.

Czytaj też:

Środa ma nadzieję, że "gawiedź niezaszczepiona wymrze rychło"