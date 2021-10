Zapalenie mięśnia sercowego oraz osierdzia. Szwecja wstrzymuje szczepienia tym preparatem

Szwedzkie władze zdrowotne poinformowały w środę o wstrzymaniu szczepień przeciw COVID-19 preparatem Moderna osób urodzonych w 1991 roku i później. Jak podkreślono, decyzję podjęto ze względów ostrożności po wystąpieniu przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Wśród nich wskazano zapalenie mięśnia sercowego oraz osierdzia. "Według nowych wstępnych analiz wzrost ryzyka ich wystąpienia jest widoczny w ciągu czterech tygodni po szczepieniu, głównie w ciągu pierwszych dwóch tygodni" - podał Urząd Zdrowia Publicznego.

Pfizer zamiast Moderny

Od 1 grudnia osobom urodzonym w 1991 roku oraz później podawana będzie w Szwecji szczepionka Pfizera.

Według głównego epidemiologa kraju Andersa Tegnella "osoby, które już zostały zaszczepione jedną lub dwiema dawkami nie powinny martwić się, gdyż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych jest bardzo małe". "Dobrze jednak wiedzieć, na jakie objawy zwrócić uwagę" - podkreślił.

Jak dodano, zapalenie mięśnia sercowego najczęściej przechodzi samoistnie, warto jednak skonsultować się z lekarzem. Wśród objawów choroby wymieniono: zmęczenie i duszności, ból ciała i gorączka, nieregularne bicie serca i kołatanie, ból oraz uczucie ciężkości w klatce piersiowej.

Koniec restrykcji pandemicznych w Szwecji

Szwedzkie władze zniosły w ubiegłym tygodniu restrykcje pandemiczne, powołując się na spadek liczby nowych przypadków COVID-19.

Główny epidemiolog kraju Anders Tegnell powiedział w środę rano w telewizji SVT, że "program szczepień przynosi rezultaty i wszystko wskazuje na to, że sytuacja zmierza w dobrym kierunku". – Jeśli sprawy zaczną iść w złym kierunku, będziemy działać. Nie złożyliśmy broni, tylko ją odłożyliśmy – podkreślił, odnosząc się do możliwości ewentualnego przywrócenia obostrzeń.

W Szwecji przestały obowiązywać limity zgromadzeń, które obowiązywały w kinach, teatrach i przy organizacji imprez masowych, w tym sportowych. Lokale gastronomiczne będą mogły być otwarte do późna, a goście siedzieć przy stolikach w dużych grupach. Tłumy będą mogły bawić się w klubach nocnych. Niektóre z nich już w nocy z wtorku na środę zorganizowały uroczyste odliczanie do "godziny zero".

Według przedstawicieli organizacji branży restauracyjnej pełne otwarcie "jeszcze pogorszy sytuację w związku z brakiem pracowników". W ubiegłym tygodniu w Szwecji poszukiwano 5 tys. kucharzy, kelnerów i innych pracowników gastronomii.