Holandia: Portal musi przywrócić usunięty profil posła prawicy. Pisał, że maseczki nie chronią przed wirusem

Sąd w Haarlem orzekł w środę, że portal społecznościowy LinkedIn musi przywrócić profil posła Wybrena van Hagi, który został wcześniej usunięty przez administratorów portalu. Ich zdaniem były tam opublikowane treści wprowadzające w błąd w sprawie pandemii koronawirusa, na przykład zaniżone liczby ofiar COVID-19.

Profil prawicowego posła Van Hagi, który kilka miesięcy temu odszedł z populistycznego Forum dla Demokracji (FvD), został usunięty w czerwcu br. Polityk publikował posty, w których twierdził, że maseczki nie chronią przed wirusem i zaniżał liczbę ofiar COVID-19.

Poseł idzie do sądu

W odpowiedzi administrator portalu usunął dziewięć postów, a następnie zlikwidował profil posła. Ten odwołał się do sądu.

Prawnicy LinkedIn przekonywali podczas procesu, że posty Van Hagi zawierały nie tylko opinie, ale także nieprawdziwe twierdzenia medyczne.

W środę sędzia orzekł, że wprawdzie LinkedIn może usuwać treści, które są sprzeczne z regulaminem tego medium, jednak powinien przywrócić profil Van Hagi.

"To zwycięstwo nie tylko dla mnie, ale też dla wolności słowa" – napisał na Twitterze prawicowy polityk. "Jesteśmy rozczarowani werdyktem i rozważamy złożenie apelacji" – głosi natomiast oświadczenie LinkedIn (jest to portal służący do nawiązywania kontaktów zawodowych oraz poszukiwania pracy".

Szubienica dla ministra zdrowia. Wielki protest w Amsterdamie

Kilka tysięcy osób demonstrowało w niedzielę w Amsterdamie przeciwko rządowej strategii walki z COVID-19. Nie obyło się bez kontrowersji – uczestnicy przynieśli szubienicę dla ministra zdrowia, a część z nich niosła flagi faszystowskiej partii NSB.

Protest przebiegał spokojnie. Jego uczestnicy, m.in. przeciwnicy szczepionek oraz obecnej polityki walki z pandemią koronawirusa, twierdzili, że media cenzurują ich protesty.