Prawica wygrywa wybory w Czechach. Komuniści nie przekroczyli progu wyborczego

Dzisiaj Czesi poszli do urn wyborczych. Do tej pory policzono już 99 proc. głosów. Wszystko wskazuje na to, że zwyciężyła prawicowa koalicja SPOLU.

Dwudniowe wybory do parlamentu w Czechach zakończyły się w sobotę o godz. 14. Wyniki z 99 proc. głosów wskazują, że losy kraju wahały się do ostatniej chwili. Ostatecznie to prawicowa koalicja SPOLU pokonała liberalną partię ANO premiera Andreja Babisza. Z najnowszych informacji wynika, że na SPOLU głos oddało 27,62 proc. wyborców, podczas gdy na Ano premiera Andreja Babisza – 27,29 proc. Trzecią siłą w parlamencie będzie sojusz Piratów i Burmistrzów, który poparło 15,5 proc. W parlamencie zasiądą również politycy partii Wolność i Demokracja Bezpośrednia (SPD), którą poparło 9,6 proc. Czechów. Co ciekawe progu wyborczego nie przekroczyły dwie partie lewicowe: socjaldemokracja oraz komuniści. Frekwencja wyborcza wyniosła 65,44 proc.

