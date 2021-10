Błaszczak: Nie pozwolimy na wywołanie kryzysu migracyjnego

Na spotkaniu obecny był również wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk. Podczas obrad omówiono sytuację w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północno-Wschodniej jak i w Europie Środkowej i Bałkanach Zachodnich.

Poruszone zostały również kwestie takie jak nielegalna migracja i terroryzm.

– Nie pozwolimy na to, aby granica była forsowana przez imigrantów nie pozwolimy na wywołanie kryzysu migracyjnego. Granica naszych państw stanowi jednocześnie granicę Unii Europejskiej. Jesteśmy wobec siebie solidarni. Jesteśmy skoncentrowani na ochronie tej granicy, to wysiłki podejmowane przez Polskę. Format państw Grupy Wyszehradzkiej jest formatem, który doceniamy – mówił Mariusz Błaszczak.

– Moja obecność w Budapeszcie związana jest niewątpliwe z kryzysem migracyjnym. Jako minister obrony narodowej jestem współodpowiedzialny za ochronę polskiej granicy. Oczywiście ten główny ciężar spoczywa na ministrze spraw wewnętrznych oraz Straży Granicznej, ale jak wiemy Straż Graniczna jest wspierana przez Wojsko Polskie – dodał szef resortu obrony.

Na spotkaniu rozmawiano także o możliwej współpracy Egiptu z Unią Europejską w obszarze energetyki.

Spotkanie z przedstawicielem Egiptu

W Budapeszcie doszło również do spotkania Mariusza Błaszczaka z ministrem praw zagranicznych Arabskiej Republiki Egiptu. Dotyczyło ono roli tego państwa w ograniczeniu zjawiska nielegalnej migracji.

– Chciałbym podziękować także za rozmowę z panem ministrem spraw zagranicznych Arabskiej Republiki Egiptu, za postawę władz Egiptu, za to wszystko, co związane jest z hamowaniem procesu nielegalnej migracji. Rozmawialiśmy również na temat zagrożeń terrorystycznych. Nie ulega żadnej wątpliwości, doświadczył tego zachód Europy, że za kryzysem migracyjnym szedł kryzys związany z atakami terrorystycznymi. My stanowimy odpowiedzialne rządy, my nie zgodzimy się na narażenie naszych obywateli na zagrożenie terrorystyczne – powiedział minister obrony narodowej.

Czytaj też:

Doszło do prób siłowego forsowania granicy. Straż Graniczna publikuje nagranieCzytaj też:

Patrol białoruskich służb oddał strzały w kierunku polskich żołnierzyCzytaj też:

Błaszczak spotkał się z sekretarzem obrony USA. Przekazał ważną informację