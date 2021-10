Zamordował brytyjskiego posła. Media ujawniają tożsamość sprawcy

Poseł rządzącej w Wielkiej Brytanii Partii Konserwatywnej David Amess został zamordowany w swoim okręgu wyborczym.

Do zdarzenia doszło w piątek ok. godziny 12 w miejscowości Leigh-on-Sea w hrabstwie Essex w południowo-wschodniej Anglii. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że napastnik wszedł do lokalnego biura Davida Amessa i wielokrotnie ugodził go nożem.

"Zostaliśmy wezwani do napadu nożowego (...) wkrótce po godzinie 12.05. Niedługo potem funkcjonariusze byli na miejscu, aresztowali mężczyznę i odebrali mu nóż. Obecnie przebywa on w areszcie" – przekazały brytyjskie służby. Jak poinformowano, w związku z tym zdarzeniem nikt więcej nie jest poszukiwany.

Rany zadane politykowi okazały się śmiertelne. Po południu brytyjska policja poinformowała o jego śmierci. Mimo udzielonej pomocy, poseł zmarł na miejscu zdarzenia.

Reprezentujący rządzącą Partię Konserwatywną Amess był jednym z najstarszych stażem brytyjskich posłów. W Izbie Gmin zasiadał od 1983 roku, z czego od 1997 roku reprezentował okręg Southend West.

Kto zabił?

Nazwisko domniemanego zabójcy brytyjskiego posła Davida Amessa brzmi Ali Harbi Ali – ujawniła w sobotę wieczorem stacja Sky News. Jak już wcześniej podawały media, 25-letni mężczyzna jest obywatelem brytyjskim pochodzenia somalijskiego.

Aresztowany mężczyzna najprawdopodobniej nie był znany służbom bezpieczeństwa, ale jak podał w sobotę dziennik "The Guardian", uczestniczył w rządowym programie Prevent, którego celem jest zapobieganie radykalizacji.

Aresztowany mężczyzna był w sobotę przesłuchiwany przez funkcjonariuszy z oddziału antyterrorystycznego londyńskiej policji metropolitalnej.

Czytaj też:

Wielka Brytania. Zabójcą Davida Amessa SomalijczykCzytaj też:

Śmiertelnie potrącił 4-latka i uciekł. Jest już w rękach policjiCzytaj też:

Romanowski do ambasador Wielkiej Brytanii: Mam nadzieję, że Rafał Ziemkiewicz zostanie niezwłocznie uwolniony