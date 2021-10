Szczepionka Pfizera dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. EMA rozpoczęła ocenę

"Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) EMA ma dokonać przeglądu danych dotyczących szczepionki, w tym wyników trwającego badania klinicznego z udziałem 5-11-latków, w celu podjęcia decyzji, czy zalecić rozszerzenie jej stosowania. Opinia CHMP zostanie następnie przekazana Komisji Europejskiej, która wyda decyzję" – czytamy w komunikacie.

Szczepionka mRNA

Comirnaty to szczepionka zapobiegająca COVID-19, dopuszczona do stosowania u osób w wieku 12 lat i starszych. Zawiera cząsteczkę zwaną informacyjnym RNA (mRNA) z instrukcjami wytwarzania białka, znanego jako białko kolczaste, które jest naturalnie obecne w SARS-CoV-2, wirusie wywołującym COVID-19. Szczepionka działa poprzez przygotowanie organizmu do obrony przed SARS-CoV-2.

EMA poinformuje o wynikach swojej oceny, która powinna nastąpić za kilka miesięcy, chyba że potrzebne będą dodatkowe informacje.

Comirnaty została po raz pierwszy dopuszczona do obrotu w UE w grudniu 2020 roku.

Trzecia dawka szczepionki

Na początku października Europejska Agencja Leków zarekomendowała, by trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19 firmy Pfizer lub Moderna podawać osobom o poważnie osłabionym systemie odpornościowym co najmniej 28 dni po przyjęciu drugiej dawki. Przypomniała też, że podawanie dodatkowej dawki szczepionki BioNTech/Pfizer przeciw COVID-19 jest bezpieczne i skuteczne. Zastrzegła jednocześnie, że decyzja o ewentualnym podawaniu dawki przypominającej należy do krajów członkowskich UE.

Podjęcie decyzji w sprawie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 dla pełnoletnich osób zapowiedział w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski.

