Prowokacje białoruskich służb na granicy. Kłody drewna rzucane na ogrodzenie pod okiem kamer

Trwa kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Łukaszenki prowadzi działania propagandowe w walce z Polską za pomocą komunikatora Telegram.

W sieci zostały opublikowane nagrania z opisami w białoruskim i rosyjskim języku, powielane przez kanały z tych państw za pomocą komunikatora Telegram. Za materiały wideo odpowiedzialny jest Państwowy Komitet Graniczny Białorusi. To kolejne działania służb białoruskich względem Polski.

Na nagraniach widać, jak pomocy nielegalnym imigrantom na granicy z Polską udzielają najprawdopodobniej funkcjonariusze z Białorusi. Przy ogrodzeniach pojawiły się kłody drewna. Mają być one następnie przerzucane na polską stronę. W tym czasie cudzoziemcy forsują linię graniczną. Białoruska propaganda wykorzystuje tego typu prowokacje, aby zmusić do reakcji polskich pograniczników i żołnierzy. Akcje regularnie nagrywane są kamerami. Wszystko zapewne po to, aby białoruskie i rosyjskie służby mogły na Telegramie kolportować przekaz o "uchodźcach z Afganistanu", którzy są "brutalnie katowani" przez polskich funkcjonariuszy.

Polska Straż Graniczna codziennie w mediach społecznościowych informuje o próbach nielegalnej imigracji z Białorusi do Polski. Przygraniczna część województw podlaskiego i lubelskiego wciąż jest też objęta stanem wyjątkowym. Pograniczników w działaniach wspiera już pięć tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego.

– Liczba wojska zwiększyła się w ostatnich dniach. Poprosiliśmy o większą liczbę żołnierzy i dostaliśmy wsparcie. W razie potrzeby, będziemy wzmacniać granicę – informowała rzecznik Komendy Głównej Straży Granicznej Anna Michalska. I podkreśliła, że "wrogiem polskich służb nie są imigranci, tylko białoruskie służby". – Oni wiedzieli, jak uszczelniać tę granicę, więc znają jej też słabe strony, obserwują nas – oznajmiła Michalska.

