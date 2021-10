Teksas zakazał aborcji po wykryciu bicia serca, Biały Dom protestuje

We wniosku złożonym 18 października przez Departament Sprawiedliwości do Sądu Najwyższego argumentowano, że Teksas ominął orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawach „Roe przeciwko Wade” z lat 70. oraz „Planned Parenthood przeciwko Casey” z lat 90., które wpłynęły na kształt przepisów aborcyjnych w całym kraju. Ustawa „Texas Heartbeat Act”, znana również jako Senate Bill 8 (SB 8), zabrania aborcji po wykryciu bicia serca płodu – około szóstego tygodia ciąży – z wyjątkiem nagłych przypadków medycznych. Prawo zezwala na przyznawanie nagród w wysokości co najmniej 10 tys. dolarów za wygrane procesy sądowe, które mogą być wniesione przez obywateli przeciwko tym, którzy wykonują lub pomagają w nielegalnych aborcjach.

Stanowisko Waszyngtonu

„Do tej pory SB 8 działała dokładnie tak, jak zostało to zamierzone: prawo sprawiło, że aborcja w Teksasie była praktycznie niedostępna po około sześciu tygodniach ciąży. Krótko mówiąc, Teksas z powodzeniem unieważnił decyzje tego sądu w swoich granicach” – napisał przedstawiciel Departamentu Sprawiedliwości Brian Fletcher.

Departament Sprawiedliwości argumentował, że pozwolenie na utrzymanie prawa „utrwaliłoby trwające nieodwracalne szkody dla tysięcy kobiet z Teksasu, którym odmawia się ich konstytucyjnych praw”.

Orzeczenie z 6 października okręgowego sędziego federalnego zabroniło Teksasowi podejmowania takich działań, jak wypłacanie pieniędzy za wygrane procesy sądowe lub egzekwowanie wyroków w takich sprawach. Trzech sędziów 5. Okręgowego Sądu Apelacyjnego USA tymczasowo uchyliło tę decyzję 8 października.

Prezydent Joe Biden nazwał to prawo „bezprecedensowym zamachem na konstytucyjne prawa kobiet” i obiecał podjęcie starań całego rządu w celu utrzymania dostępu do aborcji w Teksasie. Na jego polecenie agencje federalne, w tym Departament Sprawiedliwości, sprawdzają możliwości działania w celu „aby zapewnienia kobietom w Teksasie dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji chronionej przez prawo krajowe”.

Liderzy pro-life wskazują, że w Teksasie zwiększono świadczenia publiczne dla matek o niskich dochodach, rozszerzając zasięg Medicaid oraz finansowania programu Alternatywy dla Aborcji o wartości 100 mln dol. rocznie.

