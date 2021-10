Alec Baldwin postrzelił dwie osoby. Jedna zmarła

Do tragicznych wydarzeń doszło w stanie Nowy Meksyk – to właśnie tam ekipa kręciła najnowszy film z udziałem Baldwina. Podczas prac na planie doszło do dramatycznego wypadku z udziałem gwiazdy. Jak relacjonują amerykańskie media, Alec Baldwin przez przypadek postrzelił dwie osoby – reżysera filmu Joela Souzę oraz Halyna Hutchins, która była członkiem ekipy filmowej odpowiedzialnym za zdjęcia do produkcji.

Zaraz po wypadku na miejscu pojawiły się służby ratunkowe, które próbowały uratować kobietę, jednak mimo natychmiastowej pomocy nie udało jej się uratować. Reżyser filmu został natomiast przewieziony do szpitala.

Dokładne szczegóły tragedii pozostają nieznane. Amerykańskie media twierdzą, że najprawdopodobniej broń, którą posłużył się Baldwin została przypadkowo odbezpieczona. Rekwizyt powinien być jednak załadowany ślepą amunicją, co niwelowałoby ryzyko. Biuro Szeryfa już oficjalnie potwierdziło, że śmierć Hutchins jest skutkiem wydarzenia z udziałem pistoletu-rekwizytu. Do wypadku doszło w Bonanza Creek Ranch w Santa Fe – to miejsce, które często jest wykorzystywane do kręcenia scen akcji.

"Otrzymaliśmy wstrząsające wieści"

Zdjęcia do filmu ze zrozumiałych względów zostały wstrzymane, a na miejsce zdarzenia wpuszczono policję. Służby mają zająć się dokładnym wyjaśnianiem okoliczności tragedii.

"Otrzymaliśmy wstrząsające wieści o śmierci naszej drogiej koleżanki, Halyny Hutchins. Szczegóły tego wydarzenia wciąż są niejasne, natomiast dołożymy wszelkich starań, by pomóc w śledztwie. To tragiczna wiadomość i ogromna strata" - powiedział– przekazał w oficjalnym komunikacie John Lindley, prezes Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów Filmowych

Prawnicy Baldwina do tej pory nie wydali oficjalnego oświadczenia.

