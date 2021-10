Koronawirus. Wielka Brytania skreśla siedem państw z czerwonej listy

Na czerwonej liście, którą już trzy tygodnie temu radykalnie skrócono, pozostają obecnie: Dominikana, Ekwador, Haiti, Kolumbia, Panama, Peru i Wenezuela.

– Jest to kolejny krok we właściwym kierunku dla podróży międzynarodowych, a dziś mamy kolejne dobre wiadomości dla pasażerów, przedsiębiorstw i sektora podróży. Nadal czynimy ogromne postępy w usuwaniu skutków pandemii, a dzisiejszy dzień jest kolejnym przykładem tego, jak daleko zaszliśmy. Nie możemy jednak popadać w samozadowolenie i musimy być gotowi do podjęcia działań i do obrony naszych ciężko wywalczonych zdobyczy, jeśli zajdzie taka potrzeba – oświadczył Shapps.

Rezerwacja pokoi na kwarantannę

Ministerstwo transportu poinformowało, że sytuacja będzie poddawana przeglądowi co trzy tygodnie i w razie pogorszenia się jej w jakimś kraju, bądź w razie pojawienia się nowego wariantu koronawirusa, możliwe jest, że kraje znowu trafią na czerwoną listę. Stąd też rząd utrzymuje na wszelki wypadek kilkaset zarezerwowanych pokoi hotelowych w celu odbywania w nich kwarantanny. Natomiast cały system podróżny zostanie poddany przeglądowi na początku nowego roku.

Osoby przyjeżdżające z krajów z czerwonej listy mają obowiązek odbycia kwarantanny we wskazanych przez władze hotelach, która trwa pełne 10 dób, a jej koszt to obecnie 2285 funtów. Ponadto prawo wjazdu z krajów z czerwonej listy mają tylko obywatele i rezydenci Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Od czasu wprowadzenia takiej kwarantanny w połowie lutego, odbyło ją w Anglii ok. 200 tys. osób, z czego w ostatnim tygodniu września - skąd pochodzą najnowsze dane – przechodziło ją 3100 osób. Wtedy jednak na czerwonej liście były 54 państwa.

Lista szczepionkowa

Ministerstwo transportu poinformowało również, że kolejne 30 państw zostało dodanych do listy tych, których programy szczepień są honorowane przez brytyjski rząd. Tym samym lista ta liczy już 135 państw i terytoriów. Osoby, które są w pełni zaszczepione w Wielkiej Brytanii lub w jednym z krajów z tej listy, nie muszą odbywać 10-dniowej kwarantanny w domu po przyjeździe do Wielkiej Brytanii.

Ogłoszone przez Shappsa decyzje obejmują tylko Anglię, bo regulacje dotyczące przyjazdów do pozostałych części Zjednoczonego Królestwa ustalają tamtejsze władze, ale rządy Szkocji i Walii już poinformowały, że od poniedziałku te same zmiany również tam wejdą w życie i należy się spodziewać, że wkrótce to samo ogłosi rząd Irlandii Północnej.

