Nowa nominacja Bidena. Aktywistka LGBT w sądzie apelacyjnym

Joe Biden mianował Beth Robinson na sędziego II Okręgowego Sądu Apelacyjnego. Dotychczasowa sędzia w stanie Vermont dała się poznać nie tylko prywatnie jako zdeklarowana lesbijka, ale także w toku swojej kariery z sukcesem dążyła do wdrażania postulatów ideologii LGBT w stanowej legislacji.

„Liberalne, wspierane przez Sorosa grupy aktywistów z zadowoleniem przyjęły potwierdzenie Robinson, pierwszego lesbijskiego sędziego w federalnym sądzie okręgowym” – komentuje Raymond Wolfe na łamach LifeSiteNews.

Wprowadzenie „małżeństw” homoseksualnych w Vermont

Beth Robinson zasłynęła m. in. z przyczynienia się do prawnego określenia związków homoseksualnych „małżeństwami” w stanie Vermont. Jeszcze jako adwokat ideowo zaangażowała się w postulaty ruchu LGBT i występowała w sądzie w imieniu lobby LGBT w sprawie Baker vs. Vermont, która doprowadziła do zalegalizowania tzw. związków partnerskich osób homoseksualnych.

Karierę prawniczą formalnie połączyła z aktywizmem LGBT, zostając przewodniczącą grupy Freedom to Marry (wolność małżeństwa) Przewodząc grupie lobbowała za ustawą, która zalegalizowała „małżeństwa” jednopłciowe w stanie. Następnie poparła kandydaturę demokraty Petera Shumlina na urząd gubernatora stanu Vermont, a po elekcji została jego głównym doradcą. Gubernator Shumlin mianował Robinson na sędziego najwyższej instancji w stanie.

Przeciwniczka wolności religijnej

Zatwierdzenie nominacji Joe Bidena do sądu federalnego zapadło w senacie większością głosów Partii Demokratycznej przy jednoczesnym wsparciu dwóch republikanów. Podczas przesłuchania Beth Robinson republikańscy senatorowie poddali w wątpliwość praworządność i bezstronność wobec ideologii kandydatki, przywołując sprawę, w której jako adwokat reprezentowała ona organizację aborcyjną przeciwko katolickiej rodzinie o poglądach pro-life.

Rodzina Bakerów, prowadząca drukarnię, odmówiła wydrukowania kart członkowskich proaborcyjnemu stowarzyszeniu o nazwie... Katolicy z Vermont za Wolnym Wyborem. Właściciele drukarni argumentowali, że są przeciwni aborcji oraz że nazywająca się katolicką organizacja społeczna nie może promować zabijania nienarodzonych i pozostawać w zgodzie z nauczaniem Kościoła.

Senatorowie zwrócili uwagę na agresywny język, jakiego używała wówczas Robinson dla zdyskredytowania przekonań religijnych rodziny Bakerów. „Biorąc pod uwagę historię prowadzenia postępowań sądowych i ataków na korzystanie z wolności religijnej, w jaki sposób uczestnicy procesów w Drugim Okręgu mogą mieć jakiekolwiek zaufanie, że jako sędzia będziesz faktycznie przestrzegała prawa, a w szczególności szanowała ochronę wolności wyznania zawartą w Konstytucji?” – zwrócił się do nominatki konserwatywny senator Ted Cruz.

