Zakaz lockdownu kościołów. Teksas wprowadza poprawkę do konstytucji

Szeroka propozycja zmian legislacyjnych dotyczących wolności wyznawania religii została z przyjęta przez władze Teksasu. W odpowiedzi na powszechny na świecie proceder zamykania kościołów pod pretekstem epidemii koronawirusa gubernator Teksasu, Greg Abbott, katolik i zwolennik wolności, poparł nowe prawo, które zakazuje wprowadzania lockdownu w miejscach kultu z jakiegokolwiek powodu.

Przepisy precyzują, że stan ani żadna instytucja polityczna, w tym władze lokalne, nie mają prawa interweniować w nabożeństwa, ani wydawać nakazów zamykających kościoły i domy modlitwy. Poprawka do stanowej konstytucji zakazująca lockdownu w świątyniach stanowi uzupełnienie wprowadzonej na początku tego roku Ustawy o wolności kultu religijnego (Texas Freedom to Worship Act). Poprawka została przyjęta większością 62 procent głosów w głosowaniu obywatelskim, które było konieczne dla wprowadzenia zmian do konstytucji.

„Nie zadzierajcie z naszymi kościołami”

Wprowadzenie poprawki skomentował prezes organizacji Texas Values, działającej na rzecz konserwatywnych wartości oraz obrony życia i rodziny, Jonathan Saenz. „Wyborcy w Teksasie wysłali czytelną i druzgoczącą wiadomość: nie zadzierajcie z naszymi kościołami. Kościoły są w Teksasie niezbędne, a słowa naszej teksańskiej konstytucji odzwierciedlają teraz tę zasadę oraz wolę ludzi” – powiedział.

Tegoroczne działania idą w ślad za prowadzoną przez Abbotta już ubiegłym roku kampanią na rzecz swobód obywatelskich. Gubernator wprowadził dekret, wedle którego kościoły są miejscami pierwszej potrzeby, a prokurator stanu Teksas, Ken Paxton, podkreślił, że jeżeli któryś samorząd lokalny wprowadza jakiekolwiek wytyczne związane z epidemią COVID-19, musi mieć przy tym wzgląd na konstytucyjne prawa obywateli i na nadrzędność gubernatorskiego dekretu.

