Departament Stanu USA reaguje na kryzys migracyjny

W poniedziałek Chargé d'Affaires USA w Polsce Bix Aliu napisał, że wrogie działania Białorusi wobec Polski muszą się natychmiast zakończyć. Później głos zabrał rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price.

– Niepokoją nas obrazy i doniesienia dochodzące z granicy białorusko-polskiej. Stany Zjednoczone stanowczo potępiają reżim Łukaszenki za ułatwianie nielegalnych przepływów migracyjnych. Wzywamy go do natychmiastowego zaprzestania organizowania i wymuszania regularnych przepływów migrantów do Europy – powiedział.

Price nazwał wykorzystywanie migrantów do realizacji celów politycznych bezdusznym. – Stany Zjednoczone stoją ramię w ramię z Polską i partnerami w Europie wobec zagrożenia niedopuszczalnymi działaniami Białorusi – zapewnił jednocześnie.

twitter

Nielegalni migranci sprowadzeni do Kuźnicy

Od poniedziałku trwa największa od momentu wywołania przez Aleksandra Łukaszenkę kryzysu migracyjnego próba bezprawnego wdarcia się na terytorium Polski przez sprowadzonych w tym celu cudzoziemców – głównie irackich Kurdów. Białoruskie służby sprowadziły pod polską granicę w okolicy Kuźnicy (woj. podlaskie) kilka zorganizowanych kolumn nielegalnych migrantów. Jeszcze tego samego dnia MSWiA poinformowało, że służby udaremniły pierwsze próby siłowego przedarcia się migrantów przez granicę. Następnie przy pasie granicznym rozbito obozowisko. Strona polska nie ma wątpliwości, że szturmy będą ponawiane.

Polskiej granicy broni kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji oraz żołnierzy Wojska Polskiego. W razie potrzeby na granicę zostanie skierowanych więcej żołnierzy.

Według informacji polskich władz u naszych granic przebywa między 3 a 4 tys. osób, które pozostają w bezpośredniej bliskości granicy, a na terenie całej Białorusi co najmniej kilkanaście tysięcy ludzi gotowych ruszyć na polską granicę. W mediach społecznościowych opublikowano kilka nagrań, przedstawiających marsz oraz obozowisko migrantów.

Nadzwyczajne posiedzenie Sejmu

Rząd zwołał w tej sprawie sztab kryzysowy, odbyła się też narada u prezydenta. Wieczorem Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała, że związku z zaistniałą sytuacją, we wtorek o godzinie 16 rozpocznie się nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. Zaapelowała też do wszystkich obozów politycznych o jedność. – Ta sytuacja jest testem dla całej klasy politycznej – oświadczyła.

Oświadczenia wsparcia NATO, KE i sąsiadów

Zdecydowane poparcie dla Polski wraziły władze Litwy, Łotwy oraz innych państw, a także Kwatera Główna NATO. Oświadczenie wydała także szefowa KE Ursula von der Leyen, która wezwała do "zatwierdzenia rozszerzonych sankcji i ewentualnych sankcji wobec zaangażowanych (w przewóz migrantów - red.) linii lotniczych krajów trzecich". "Chcemy zapobiec kryzysowi humanitarnemu i zapewnić bezpieczne powroty" – dodała przewodnicząca Komisji.