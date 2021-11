Yad Vashem nie przyzna tytułu Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata polskiemu dyplomacie

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP, a wcześniej ambasador RP w Szwajcarii oraz w Turcji opublikował pismo Yad Vashem w mediach społecznościowych.

Ładoś bez tytułu Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata

Departament Sprawiedliwych wśród Narodów Świata izraelskiego instytutu państwowego Yad Vashem opublikował lakoniczny komunikat, w którym przekazał, że nie przyzna tytułu Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata Polakowi Aleksandrowi Ładosiowi, chociaż "docenia" jego akcję ratunkową wobec 10.000 Żydów.

„Obawiam się, że będzie mi bardzo trudno kiedykolwiek pojawić się w tym miejscu lub podać rękę komukolwiek, kto brał udział w tym niebywałym zafałszowaniu historii” – skomentował Kumoch.

„Aleksander Ładoś i jego ludzie fabrykowali paszporty Paragwaju i trzech innych państw Ameryki Łacińskiej. Jedynie jeden z nich, konsul Konstanty Rokicki otrzymał odznaczenie, jednak jego rodzina odmówiła przyjęcia medalu na znak protestu przeciwko nieuwzględnieniu Ładosia” – przypomniał.

Rokicki został uznany za Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata w 2019 roku. Oceniono, że był on kluczową postacią wśród polskich dyplomatów w Bernie i jako jedynemu z nich przyznano tytuł Sprawiedliwego. Pozostali dyplomaci z grupy berneńskiej otrzymali podziękowania.

O przyznanie tytułu Sprawiedliwego wśród Narodów Świata Ładosiowi polska dyplomacja starała się od kilku lat. W tym celu w zeszłym roku przesłano do Izraela dodatkowe dokumenty dotyczące działalności Aleksandra Ładosia i Stefana Ryniewicza z czasów II wojny światowej.

Lista Ładosia

Przypomnijmy, że "Lista Ładosia" to imienny spis 3262 posiadaczy paszportów latynoamerykańskich wystawionych osobom pochodzenia żydowskiego w okresie Holokaustu. Były one wystawiane przez Poselstwo RP w Szwajcarii we współpracy z organizacjami żydowskimi. Dokumenty te ratowały ich posiadaczy przed śmiercią w związku z prowadzonymi przez niemieckich nazistów wywózkami Żydów do obozów koncentracyjnych i obozów zagłady.

Żydom wystawiano paszporty państw latynoamerykańskich – Paragwaju, Hondurasu, Haiti oraz Peru. Wszystko nadzorował Aleksander Ładoś, polski dyplomata.

„Lista Ładosia” wykazuje, że 24-45% Żydów, posiadających sfałszowane dokumenty z Paragwaju, Hondurasu, Haiti czy Peru, przeżyło Holokaust. Kilkadziesiąt z tych osób żyje do dzisiaj.

Za swoją działalność za rzecz ratowania Żydów polski dyplomata nie brał żadnych pieniędzy.

