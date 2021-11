Royal wedding w Petersburgu

Historia miewa nieoczekiwane zakręty. W roku 1905 ślub wielkiego księcia Cyryla Władimirowicza, brata ciotecznego cara Mikołaja II, z księżniczką Melitą Wiktorią z Wielkiej Brytanii był ostatnim takim szczęśliwym wielkim wydarzeniem w dynastii Romanowów. Wkrótce potem wydarzyło się to, co się wydarzyło. I odtąd w Rosji nie odbył się żaden ślub członka carskiej rodziny... Aż do 1 października tego roku.