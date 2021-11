Austria wprowadza lockdown dla osób niezaszczepionych

Czytaj też:

"Nie" dla segregacji szczepionkowej w pracy. Apel do premieraDecyzję w tej sprawie podjęli kanclerz federalny Alexander Schallenberg i szefowie rządów krajów związkowych - informuje w poniedziałek telewizja ARD.

W ramach walki z czwartą falą pandemii koronawirusa, od jutra w Austrii obowiązywać będzie lockdown dla osób nieszczepionych, początkowo przez dziesięć dni.

Segregacja sanitarna

Osoby, które nie zostały zaszczepione, będą mogły opuszczać dom lub mieszkanie tylko z ważnych powodów, takich jak zakupy artykułów codziennego użytku, wyjście do pracy lub wizyta u lekarza. Problem dotyczy około dwóch milionów ludzi - około jednej czwartej populacji.

Celem jest zwiększenie gotowości do szczepień i zmniejszenie liczby kontaktów społecznych o około 30 procent, powiedział minister zdrowia Wolfgang Mueckstein. Osoby zaszczepione, dzieci poniżej dwunastego roku życia i osoby, które wyleczyły się z infekcji w ciągu ostatnich 180 dni są zwolnione z ograniczeń.

Blokada nie dotyczy również uczniów, powiedział Schallenberg, odnosząc się do faktu, że kilka testów na obecność koronawirusa tygodniowo jest już w szkołach normą.

Przestrzeganie rozporządzenia ma być sprawdzana poprzez kontrole wyrywkowe.

Siedmiodniowa zachorowalność na 100 000 mieszkańców wzrosła w Austrii do poziomu około 815. Szczególnie dotknięte są prowincje Salzburg i Górna Austria, gdzie wartość współczynnika zachorowalności wynosi w każdym przypadku około 1300.

Bilans szczepień

Szczepienia, prowadzone w Austrii od 27 grudnia 2020 r., nie osiągnęły wciąż "masy krytycznej" – w pełni zaszczepione do tej pory zostało niewiele ponad 65 proc. populacji, co jest niskim wskaźnikiem na tle innych krajów Europy. Jednak mocny wzrost liczby zakażeń i zapowiedzi wprowadzania kolejnych ograniczeń dla osób niezaszczepionych spowodowały, że Austriacy ruszyli liczniej do punktów szczepień dopiero na przełomie października i listopada. "Nie ma jeszcze połowy listopada, a podano już więcej pierwszych dawek szczepień niż w całym październiku" – podaje portal Puls24.

W miniony piątek w całej Austrii zaszczepiono łącznie 88 712 osób. "To więcej niż w jakikolwiek piątek od początku lipca" – podkreśla Puls24. Zgodnie z trendem widocznym w ostatnich dniach, większość z tych szczepień to dawki przypominające (52 315). Liczba pierwszych szczepień wyniosła 23 473 – co jest wynikiem najwyższym od lipca.

