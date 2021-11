Islandia sparodiowała Marka Zuckerberga. Powstał spot promocyjny

Jakiś czas temu informowano o całkowicie nowym projekcie koncernu założonego w 2004 roku przez Marka Zuckerberga. Chodzi o stworzenie "metaverse", czyli fikcyjnego wszechświata, składającego się z przestrzeni 3D. Platforma cyfrowa ma być oparta na technologiach, takich jak wirtualna i rozszerzona rzeczywistość. Do uruchomienia przedsięwzięcie potrzeba 50 mln dolarów zainwestowanych na przestrzeni 10-15 lat budowy wirtualnego serwisy.

Nowe miejsca pracy dla obywateli UE

Koncepcja może przynieść w pięć lat nawet 10 tys. miejsc pracy dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, specjalistów od świata wirtualnego. "Metaverse" to wspólny projekt firm technologicznych, programistów, twórców i decydentów.

Podczas prezentacji projektu Mark Zuckerberg wystąpił na tle wirtualnej rzeczywistości, która w jego ocenie w przyszłości może zastąpić mobilny internet. Islandia postanowiła to wykorzystać.

Islandia parodiuje Zuckerberga

Zajmująca się promocją Islandii firma ''Inspired by Iceland'' stworzyła trwający 2,5 minuty klip, w którym występuje upodobniony do założyciela Facebooka prezenter z funkcją Chief Visionary Officer Zack Mossbergsson. Mężczyzna ma podobną do Zuckerberga fryzurę, jest podobnie ubrany i podobnie gestykuluje.

Spot ma charakter humorystyczny i opowiada o tym jak można połączyć nasz świat ''bez bycia super dziwnym''. Mossbergsson pokazuje jak własnymi oczami patrzeć na piękno naturalnego świata, dotknąć prawdziwej wody, która jest mokra, czy spotkać się z prawdziwymi ludźmi.

twitterCzytaj też:

Fala krytyki pod adresem Facebooka. Koncern rezygnuje z jednej funkcjiCzytaj też:

Spisek firm Google i Facebook? Sprawa w Sądzie Federalnym USA