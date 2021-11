Skandal w Holandii. Firma oskarżona o fałszowanie certyfikatów COVID-19

Ministerstwo zdrowia zakazało Spoedtest.nl w poniedziałek wieczorem prowadzenia jakiejkolwiek działalności testowej, a także odłączyła ją od systemu umożliwiającego wystawianie przepustek sanitarnych. Ponad 100 lokalizacji zostało zamkniętych.

Firma żałuje „drastycznej” decyzji ministerstwa i uważa, że zarzuty są bezpodstawne. „Moja firma nie wystawia fałszywych zaświadczeń o szczepieniach” – powiedział portalowi NOS Rasmus Emmelkamp, założyciel Spoedtest.nl.

Jak informuje portal, doszło do wielu zatrzymań a sprawa jest przedmiotem policyjnego dochodzenia. „Dążymy do zablokowania jak największej liczby nieuczciwie wydanych świadectw szczepień” – powiedział we wtorek dziennikarzom rzecznik resortu zdrowia.

Sytuacje epidemiczna w Holandii

W poniedziałek zarejestrowano 19 274 nowych przypadków zachorowań na koronawirusa, o ponad 7,5 tys. więcej niż ubiegłym tygodniu. Rosnąca liczba infekcji skłoniła władze stolicy do odwołania tegorocznej imprezy sylwestrowej na Museumplein.

W szpitalach przebywa obecnie 1985 pacjentów chorych na Covid-19, informuje Narodowe Centrum Koordynacji Rozprzestrzeniania Pacjentów (LCPS). Na oddziałach intensywnej terapii jest już 380 osób.

Burmistrz Amsterdamu poinformowała w poniedziałek dziennikarzy, że miasto rezygnuje z organizacji imprezy sylwestrowej na Museumplein oraz pokazów sztucznych ogni organizowanych w dzielnicach stolicy w Nowy Rok.

„Inwestowanie w te wydarzenia, kiedy perspektywy zachorowań są tak ponure byłoby nieodpowiedzialne” – powiedziała Femke Halsema.

Jak informuje Holenderska Agencja Prasowa (ANP) od lutego ubiegłego roku stwierdzono w Niderlandach ponad 2,2 miliona przypadków zachorowania na koronawirusa. Zmarło z powodu Covid-19 18 700 osób.

