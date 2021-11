Coraz gorsza sytuacja epidemiczna we Francji. Rząd nie planuje dodatkowych obostrzeń

"Pandemia rozprzestrzenia się wszędzie, (...) ale teraz radzimy sobie z nią lepiej dzięki szczepieniom i wprowadzeniu paszportu sanitarnego" – powiedział dziennikarzom Attal po posiedzeniu rządu.

We wtorek minister zdrowia Olivier Veran zaapelował do Francuzów o kontynuowanie szczepień oraz przyjmowanie dawki przypominającej, ponieważ pierwszy raz od września wskaźnik zakażeń koronawirusem we Francji wzrósł z 50 do 100 osób na 100 tys. mieszkańców w ciągu 7 dni.

Veran ostrzegł, że wzmożenie epidemii „wyraźnie wygląda na początek piątej fali”.

Pod koniec lipca we Francji wszedł w życie obowiązek posiadania certyfikatu sanitarnego (dowód szczepienia lub negatywny test na koronawirusa) w miejscach, w których zgromadzi się ponad 50 osób, czyli m.in. w kinach, teatrach, muzeach i halach sportowych. Następnie nakaz posiadania takiego certyfikatu został rozszerzony na inne miejsca publiczne.

Od początku kampanii szczepień 51,5 mln osób otrzymało co najmniej jedną dawkę (76,5 proc. całej populacji), a 50,4 mln jest w pełni zaszczepionych (74,8 proc. całej populacji).

Koronawirus we Francji

Według danych epidemicznych z poniedziałku 7361 osób z koronawirusem jest hospitalizowanych, w tym 1257 leczonych jest na oddziałach intensywnej opieki. W szpitalach zmarło 70 chorych w ciągu ostatniej doby, a liczba zgonów od początku pandemii wzrosła do 118 224. Zakażenie koronawirusem potwierdzono u 3 241 osób w ciągu doby.

Rozruchy za morzem

Od poniedziałku trwają gwałtowne zamieszki na francuskim terytorium zamorskim – na Gwadelupie z powodu obowiązku szczepień pracowników służby zdrowia. Kilka osób zostało poważnie rannych. Policja aresztowała kilku demonstrantów.

