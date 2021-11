To musiało się tak skończyć. Białoruskie propagandowe media cytują Kurdej-Szatan

O sytuacji poinformował na Twitterze dziennikarz portalu tvp.info Patryk Ossowski.

"Białoruska propaganda w Беларусь-24 twierdzi, że jakaś polska artystka nazwała naszych bohaterów ze Straży Granicznej "»maszynami bez serca« Ktoś coś?" – napisał.

Wulgarny wpis Kurdej-Szatan

Przypomnijmy, że Barbara Kurdej-Szatan zamieściła na Instagramie i Facebooku wulgarny wpis, w którym nazwała funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej "mordercami" oraz "maszynami bez mózgu".

"K***A !!!!!!!!!! K***aaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!! Co tam się dzieje !!!!!!!! To jest k***a 'straż graniczna'????? 'Straż'?????????? To są maszyny bez serca bez mózgu bez NICZEGO!!!! Maszyny ślepo wykonujące rozkazy !!!!!K***a!!!!!! Jak tak można!!!!!!! Boli mnie serce boli mnie cała klatka piersiowa trzęsę się i ryczę!!!!!!! Mordercy!!!!! Chcecie takiego rządu wciąż????? Który zezwala na takie rzeczy wręcz rozkazuje tak się zachowywać??????? K***aaaaaaaaa!!!!!!!! I rząd, który zezwala na śmierć kobiet, zamiast na ich ratunek???? Wszyscy wiecie co się wydarzyło i co się dzieje dookoła!!!!!!" – napisała Kurdej-Szatan.

Była to reakcja na umieszczony w mediach społecznościowych film przez Ogólnopolski Strajk Kobiet, na którym imigranci w sposób nielegalny chcą przedostać się do Polski z terytorium Białorusi, wspierani przez tamtejsze służby. Celebrytka usunęła wpis i przeprosiła, jednak skutki jej postawy są naprawdę poważne.

Poseł PiS ostro o aktorce

We wtorek podczas debaty o ustawie o ochronie polskiej granicy poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Kaletą przypomniał szokujący wpis Kurdej-Szatan.

– Nie sposób w tym kontekście nie przypomnieć tych podłych i haniebnych słów o służbach Władysława Frasyniuka czy tej aktoreczki, której nazwiska nawet wymienić się brzydzę – stwierdził polityk z sejmowej mównicy.

