"Próba dominacji". Fotyga komentuje kontakty Merkel z Łukaszenką

Komentując ostatnie bilateralne kontakty Niemiec z Białorusią Anna Fotyga podkreśliła, że w pełni zgadza się ze stanowiskiem prezydenta Andrzeja Dudy w tej sprawie. – Próby porozumiewania się z autorytarnymi rządami są niedopuszczalne. To jest próba nadania nowej dynamiki polityce zagranicznej i dominacji. Obserwujemy to od dawna i się temu sprzeciwiamy – zadeklarowała na antenie Radia Gdańsk.

Anna Fotyga zwróciła uwagę, że o rozmowy dotyczące powrotu Łukaszenki na scenę polityczną zabiegał sam Władimir Putin, więc rozmowy Angeli Merkel z dyktatorem są poddaniem się presji. – To jest niedopuszczalne! – skomentowała.

Polityk podkreśliła również, że granica Unii Europejskiej, w pobliżu której trwa kryzys, jest przede wszystkim granicą Polski, więc Polacy mają pełne prawo tej granicy bronić.

Rozmowa prezydentów

Andrzej Duda w czwartek odbył rozmowę z prezydentem RFN Frankiem Walterem Steinmeierem. Prezydenci rozmawiali o kryzysie na polskiej granicy.

– Podczas rozmowy z Prezydentem RFN przedstawiłem jaka jest sytuacja na naszej granicy z Białorusią. Powiedziałem, że z uwagi na oczywiste kwestie zobowiązań europejskich, będziemy bronić granicy – stwierdził Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że Polska udziela pomocy tym, którzy przeszli na naszą stronę granicy. – Rzeczy wiezione w konwoju, który nie został wpuszczony na Białoruś, stoją w pobliżu granicy i w każdej chwili mogą zostać dostarczone – dodał.

Jednocześnie Andrzej Duda odniósł się do głośnej rozmowy Angeli Merkel Aleksandrem Łukaszenką. – Powiedziałem Prezydentowi Niemiec, że Polska nie uzna żadnych ustaleń ws. sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, które zostaną podjęte ponad naszymi głowami – zaznaczył polski prezydent.

– Jeżeli ma dojść do jakichś ustaleń, które miałyby być dla Polski, dla polskich władz wiążące, które miałyby polskie władze wykonywać, to owszem, ale to będą ustalenia, które są podjęte wyłącznie przez nas. Tzn. w tych formatach, w których my bezpośrednio uczestniczymy, w których Polska bezpośrednio jest reprezentowana na odpowiednim dla danego formatu poziomie – podkreślał Andrzej Duda

Prezydent dodał, że był zdumiony faktem, że Angela Merkel rozmawiała z Władimirem Putinem i Aleksandrem Łukaszenką.

Gorąca linia Berlin-Mińsk

W czwartek kanclerz Niemiec Angela Merkel i Aleksandr Łukaszenka w środę po raz drugi rozmawiali telefonicznie o sytuacji na granicy Białorusi i Polski oraz kryzysie migracyjnym.

Do pierwszej rozmowy polityków na ten temat doszło w poniedziałek. Przywódcy uzgodnili wtedy, że podejmą dalsze rozmowy w celu rozwiązania kryzysu.

