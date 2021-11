Migranci zapowiadają protest przeciwko Łukaszence

"Czas przestać wykorzystywać naszych braci i siostry jako żywe tarcze władz Białorusi. Od początku migracyjnego potoku dyktator Łukaszenka zabił ponad 200 osób, w tym kobiety i dzieci. Nie damy okradać naszych braci w potrzebie z pieniędzy i nadziei!" – ogłosili na Facebooku inicjatorzy protestu.

Będzie ciepła odzież i żywność

Manifestacja ma odbyć się 26 listopada pod pomnikiem Lenina na placu Niepodległości w Mińsku. Przedstawiciele organizacji humanitarnych mają wyjaśnić migrantom warunki legalnego wjazdu na teren Unii Europejskiej oraz warunki pozostania na Białorusi tym, którzy nie chcą już iść na Zachód. Uczestnikom obiecano też ciepłą odzież i żywność.

– Celem demonstracji jest powstrzymanie wykorzystywania obywateli państw Bliskiego Wschodu jako narzędzi walki politycznej – powiedziała Biełsatowi jedna z inicjatorek protestu, Farida Nadim. – Białoruski reżim i przemytnicy okłamują niewinnych ludzi i obiecują im dobre życie w Niemczech. A potem kradną im nie tylko pieniądze, ale też zdrowie i życie – dodała.



Niemcy dementują doniesienia Białorusi

Według rzeczniczki Aleksandra Łukaszenki, w rozmowie telefonicznej z kanclerz Niemiec Angelą Merkel białoruski dyktator miał zaproponować utworzenie korytarza humanitarnego do Niemiec dla 2 tys. migrantów. W zamian Białoruś miałaby odesłać pozostałych 5 tys. migrantów do domu.

Informację podaną przez reżim w Mińsku zdementował szef niemieckiego MSW Horst Seehofer, który przebywał w czwartek z wizytą w Warszawie. – To jest fałszywa informacja. Proszę przyjąć to do wiadomości, bo w następnych dniach będziemy mieli częściej do czynienia z takimi informacjami, żeby tworzyć odpowiednie nastroje – oświadczył.

