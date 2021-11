Białorusini szkolą migrantów, jak atakować nożem Polaków. Wyciekło nagranie

Nagranie opublikował na Twitterze białoruski opozycyjny kanał Nexta. Film został zrobiony w jednym z pokoi, gdzie białoruscy funkcjonariusze przetrzymują migrantów.

Na nagraniu widać osobę w czarnym ubraniu, trzymającą nóż i manekina. – Będziecie mieli noże, sprzęt, waszym zadaniem będzie dźgać w niechronione miejsca – mówi instruktor. – W szyję, pachy, nogi, ręce – dodaje.

"Polacy nie będą do was strzelać"

Prowadzący szkolenie zapewnia imigrantów, że ze strony Polaków nic im nie grozi: – Nie bójcie się. Nie będą do was strzelać, a jeżeli będą, to tylko w powietrze.

Film kończy się w momencie, gdy osoby w kurtkach wychodzą z pomieszczenia. – Dobra, zabierajcie ich – mówi mężczyzna.

Migranci zaatakowali policjantów

W piątek po południu grupa migrantów próbowała przekroczyć granicę polsko-białoruską w okolicach Starzyny (powiat hajnowski). Interweniowała policja i wojsko. Migranci obrzucili funkcjonariuszy kamieniami. Żaden z interweniujących policjantów nie odniósł obrażeń, ale uszkodzone zostały dwa pojazdy policyjne.

Na zdjęciach udostępnionych w mediach społecznościowych widać, że w jednym radiowozie wybita jest boczna szyba. Na drugim są liczne wgniecenia z boku pojazdu.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej zaostrzyła się 8 listopada, kiedy miała miejsce najpoważniejsza próba wtargnięcia na terytorium Polski. Od tamtej pory polscy funkcjonariusze policji, strażnicy graniczni i żołnierze codziennie odpierają ataki nielegalnych migrantów, których sprowadza na Białoruś reżim Łukaszenki.

