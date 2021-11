Zeman wyszedł ze szpitala. Po kilku godzinach wrócił zakażony koronawirusem

Milosz Zeman trafił do szpitala 10 października. Stało się to tuż po wyborach parlamentarnych, co przyczyniło się do opóźnienia negocjacji ws. powstania nowego rządu. W Czechach odbyły się niedawno wybory parlamentarne, w których zwyciężyła prawicowa koalicja SPOLU.

Zeman przebywał na oddziale rehabilitacyjnym, gdzie przyjmował polityków. Ponieważ czuje się już znacznie lepiej, polityk na własną prośbę został w czwartek przewieziony do rezydencji w Lanach, gdzie mógł pracować, znajdując się pod osobistą opieką lekarza – przekazał Reuters.

Milos Zeman z koronawirusem

Po kilku godzinach prezydent wrócił do szpitala, ponieważ testy na obecność koronawirusa dały u niego pozytywny wynik. Zeman był trzykrotnie szczepiony przeciwko koronawirusowi i nie miał żadnych objawów.

W piątek Zeman miał mianować na premiera lidera Obywatelskiej Partii Demokratycznej i koalicji SPOLU Petra Fialę. Ze względu na powrót do szpitala czynność ta została przełożona.

Biuro Zemana poinformowało w oświadczeniu, że jego zaplanowana aktywność została zawieszona na czas leczenia COVID-19. Prezydentowi Czech zostało 15 miesięcy do końca swojej drugiej i ostatniej kadencji.

Czechy wspierają Polskę

Kilka dni temu Zeman zadeklarował, że Armia Republiki Czeskiej jest gotowa, żeby pomóc Polsce w opanowaniu kryzysu na granicy z Białorusią.

Prezydent Czech wystosował do prezydenta Andrzeja Dudy list, w którym zaproponował wysłanie czeskich żołnierzy na polsko-białoruską granicę. Prezydent Czech podkreślił, że Polska broni granic Unii Europejskiej i państwa członkowskiego NATO.

Wcześniej o gotowości wysłania czeskich wojsk do Polski mówił także kończący swoją kadencję premier Andrej Babisz.

