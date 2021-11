Omikron. Kolejny kraj potwierdza zakażenia nowym wariantem

– Należało się tego spodziewać, dlatego naszą strategią jest dalsze intensywne monitorowanie infekcji w kraju – powiedział Henrik Ullum, dyrektor Państwowego Instytutu Badawczego.

Dodał, że dwie zakażone Omikronem osoby zostały poddane izolacji, a władze śledzą wszystkie ich kontakty. O podejrzeniu dwóch zakażeń wariantem Omikron duńskie ministerstwo zdrowia informowało w sobotę wieczorem.

Holandia: 13 potwierdzonych zakażeń Omikronem wśród pasażerów lotów z RPA

13 przypadków zakażenia nowym wariantem koronawirusa Omikron stwierdzono wśród pasażerów dwóch piątkowych lotów z RPA do Amsterdamu - poinformował w niedzielę holenderski Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (RIVM).

RIVM wyjaśnił, że 13 osób zakażonych Omikronem było wśród 61 pasażerów, którzy uzyskali pozytywny wynik testów na koronawirusa. Wszyscy przebywają obecnie w izolacji w jednym z hoteli w pobliżu amsterdamskiego lotniska Schiphol.

"W naszym badaniu sekwencjonowania wirusa, które wciąż trwa, do tej pory znaleźliśmy 13 przypadków wariantu Omikron wśród pozytywnych testów dla pasażerów" – napisał w oświadczeniu RIVM.

– Nie jest wykluczone, że więcej przypadków pojawi się w Holandii – powiedział minister zdrowia Hugo de Jonge na konferencji prasowej w Rotterdamie. – To może być wierzchołek góry lodowej. Wzywamy ludzi, którzy przybyli z tego obszaru, do jak najszybszego poddania się testom – zaapelował.

– Martwimy się, ale jeszcze nie wiemy, jak duże to będzie zmartwienie – dodał minister. – Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że jest to wariant niepokojący, ale jak bardzo, to pokaże dopiero kilka następnych tygodni – zaznaczył.

W piątek dwoma lotami z Johannesburga i Kapsztadu do Holandii przyleciało ok. 600 pasażerów. 531 osób miało negatywny wynik testu.

Tego samego dnia minister zdrowia ogłosił zakaz lotów z krajów południowej części Afryki. Powodem jest właśnie Omikron. Ograniczenia weszły w życie w trybie natychmiastowym. Zakaz lądowania dotyczy lotów z RPA, Botswany, Eswatini, Lesoto, Namibii i Zimbabwe.

Obawy mogą być przesadzone

"Nowa sytuacja nie jest katastrofą, a obawy części z moich kolegów są naprawdę wyolbrzymione" – powiedział na antenie BBC prof. Calum Semple. "Odporność nabyta dzięki szczepieniu nadal ochroni nas przed ciężkim przebiegiem choroby. Katar, przeziębienie czy ból głowy są nadal możliwe, jednak szanse na trafienie do szpitala czy śmierć są zdecydowanie mniejsze po przyjęciu szczepionki i to się nie zmieni" – dodał.

Zdaniem Semple'a obecne na rynku szczepionki "najprawdopodobniej zdolne są do ochrony przed ciężkim przebiegiem choroby" wywołanej nowym wariantem.