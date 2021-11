Małżeństwo z koronawirusem aresztowane w samolocie po ucieczce z kwarantanny

Jak przekazały służby, para została aresztowana w niedzielę wieczorem na pokładzie samolotu, tuż przed odlotem. W hotelu przebywali po wykryciu u nich zakażenia koronawirusem; nie wiadomo, czy chodzi o nowy wariant Omikron.

Według dziennika "Het Parool" próbę ucieczki podjęli Portugalka i Hiszpan, którzy próbowali dostać się do Hiszpanii.

Po aresztowaniu małżeństwo zostało przekazane organom służby zdrowia. Holenderski dziennik "De Telegraaf" informuje, że para może być oskarżona o naruszenie krajowych zasad kwarantanny.

Zakażeni pasażerowie w samolocie

61 z 600 pasażerów piątkowych lotów z Johannesburga i Kapsztadu do Amsterdamu otrzymało pozytywny wynik testu na COVID-19, w tym para uciekinierów. Większość zakażonych skierowano na kwarantannę w hotelach, choć niektórym obywatelom holenderskim zezwolono na odbycie jej w domu. Władze przekazały, że przynajmniej 13 z 61 zainfekowanych pasażerów to nosiciele nowego wariantu Omikron.

– Nie jest wykluczone, że więcej przypadków pojawi się w Holandii – powiedział minister zdrowia Hugo de Jonge na konferencji prasowej w Rotterdamie. – To może być wierzchołek góry lodowej. Wzywamy ludzi, którzy przybyli z tego obszaru, do jak najszybszego poddania się testom – zaapelował.

– Martwimy się, ale jeszcze nie wiemy, jak duże to będzie zmartwienie – dodał minister. – Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że jest to wariant niepokojący, ale jak bardzo, to pokaże dopiero kilka następnych tygodni – zaznaczył.

Od niedzieli w Holandii obowiązuje trzytygodniowy lockdown, wprowadzony w związku z gwałtownym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem.

