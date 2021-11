Niemiecki TK wypowiedział się ws. łamania praw obywatelskich przez rząd

Podczas trzeciej fali pandemii koronawirusa wiosną br. rząd federalny wprowadził ograniczenia w przemieszczaniu się i kontaktach poprzez tzw. hamulec bezpieczeństwa. Środki te w znacznym stopniu naruszyły różne prawa podstawowe obywateli, ale były zgodne z konstytucją "w sytuacji ekstremalnego zagrożenia pandemicznego" - orzekł trybunał.

Ustawowy federalny hamulec bezpieczeństwa, obowiązujący od 23 kwietnia do końca czerwca br., przewidywał zaostrzenie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, jeśli tygodniowa liczba infekcji na 100 tysięcy mieszkańców przekraczała wartość 100 przez trzy kolejne dni.

Wielu obywateli uznało to za niedopuszczalne naruszenie ich praw podstawowych. Do końca lipca 8572 osoby zwróciły się do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego ze skargami konstytucyjnymi i pilnymi wnioskami.

Brak miejsc na oddziałach intensywnej terapii

Sytuacja na oddziałach intensywnej terapii w Niemczech pogarsza się. W wielu powiatach nie ma na nich ani jednego bezpłatnego łóżka – wynika z danych Niemieckiego Stowarzyszenia Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej (DIVI).

Oddziały intensywnej terapii w całych Niemczech są pełne, wiele szpitali nie dysponuje już na nich nawet pojedynczymi wolnymi łóżkami.

Brakuje miejsc na tych oddziałach w 50 z około 400 powiatów w całym kraju. Najgorsza sytuacja jest w Bawarii i Badenii-Wirtembergii, a służby ratownicze często muszą pokonywać duże odległości, aby w sąsiednich powiatach znaleźć pojedyncze wolne łóżka dla pacjentów – opisuje RND.

Miejsc na oddziałach intensywnej terapii brakuje też w kilku powiatach Dolnej Saksonii (np. w Celle czy Gifhorn), Brandenburgii (Frankfurt n. Odrą), Saksonii-Anhalt, Nadrenii czy Turyngii (Jena).

