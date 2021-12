Trudna sytuacja w Polsce. Agencja odradza Amerykanom podróżowanie do naszego kraju

W wyniku decyzji CDC Polska i trzy inne kraje zostały sklasyfikowane jako należące do najwyższego w czterostopniowej skali ryzyka sanitarnego.

"Z uwagi na obecną sytuację w Polsce, nawet w pełni zaszczepieni podróżni mogą być narażeni na ryzyko infekcji i rozprzestrzeniania wariantów COVID-19" – głosi adnotacja agencji.

W tej samej grupie już wcześniej znalazła się większość państw Europy. Wyjątkami są Francja, Hiszpania, Portugalia, Finlandia, Szwecja i Włochy, które są sklasyfikowane jako kraju poziomu trzeciego, wobec których CDC rekomenduje podróże tylko osobom w pełni zaszczepionym.

Jedynym państwem kontynentu, które uznawany jest za kraj niskiego ryzyka, jest Kosowo.

Omikron: WHO krytykuje "nieracjonalną reakcję"

Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus uznał we wtorek wprowadzanie ograniczeń podróży przez wiele krajów za "nieracjonalną reakcję" na wariant wirusa Omikron. Podobną ocenę polityki zdrowotnej przedstawia "New York Times".

Tedros zwrócił uwagę, że pośpieszne nakładanie szeroko zakrojonych ograniczeń dotyczących podróży "nie ma oparcia w ustaleniach naukowych, ani nie jest skuteczne", ale zaszkodzi państwom południa Afryki, które zidentyfikowały nowy wariant koronawirusa i szybko poinformowały o nim resztę świata.

Szef WHO zaapelował do rządów o podejmowanie kroków, które "ograniczają ryzyko, są racjonalne i proporcjonalne".

– Na razie mamy więcej pytań niż odpowiedzi na temat transmisji Omikrona, tego jak poważną chorobę wywołuje, jak skuteczne są testy, terapie i szczepionki – podkreślił Tedros.

Pochopne reakcje państw zawieszających połączenia z Afryką mogę przede wszystkim "pogłębić nierówności", podczas gdy krajom regionu należy pomóc – dodał szef WHO. Przypomniał, że jego organizacja ostrzegała wielokrotnie, iż brak szczepionek w krajach rozwijających się pozwoli na to, by pandemia trwała, co sprzyja ewolucji koronawirusa.

