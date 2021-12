Segregacja sanitarna. Szef Pentagonu wymusza szczepienia na żołnierzach

Pentagon uczynił szczepionkę obowiązkową dla wszystkich członków służb w sierpniu, a zdecydowana większość żołnierzy w służbie czynnej otrzymała przynajmniej jedną dawkę.

Decyzja generała Austina, zostało przedstawione w notatce, do której dotarł Reuters, i została podjęta dzień po tym, jak odrzucił wniosek gubernatora Oklahomy o zwolnienie oddziałów Gwardii Narodowej z obowiązku szczepień.

Omikron w USA

Według Białego Domu Joe Biden spotkał się w niedzielę w Waszyngtonie z Faucim, który jest jego głównym doradcą medycznym prezydenta oraz ze swoim zespołem reagowania na koronawirusa. Dyskusja dotyczyła Omikronu. Fauci "wiąż uważa, że istniejące szczepionki prawdopodobnie zapewnią pewien stopień ochrony przed ciężkimi przypadkami COVID. Dr Fauci powtórzył również, że szczepionki wzmacniające dla osób w pełni zaszczepionych zapewniają najsilniejszą dostępną ochronę przed COVID" – głosi oświadczenie Białego Domu.

Zwraca też uwagę, że zespół reagowania na koronawirusa zaleca wszystkim zaszczepionym dorosłym, aby jak najszybciej, kiedy tylko się do tego kwalifikują, otrzymali dodatkową szczepionkę. "Co ważne, ci dorośli i dzieci, którzy nie są jeszcze w pełni zaszczepieni, powinni zaszczepić się natychmiast. W poniedziałek prezydent przedstawi aktualne informacje dotyczące nowego wariantu i reakcję USA" - zapowiada Biały Dom.

Agencja odradza Amerykanom podróżowanie do Polski

Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) wezwały we wtorek Amerykanów do unikania podróży do Polski, Nigru, Papui Nowej Gwinei oraz Trynidadu i Tobago w związku z ryzykiem zakażenia COVID-19, włączając je do krajów najwyższego ryzyka. W tej grupie znajduje się już większość państw UE.

Czytaj też:

"Szczepienie jest aktem miłości". Watykan odpowiada na protesty we WłoszechCzytaj też:

WHO krytykuje "nieracjonalną reakcję" wielu krajów na wariant Omikron koronawirusa