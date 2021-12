KE zgadza się na postulaty Polski. Będą zmiany w prawie

"Aby chronić nasze granice i chronić ludzi, zapewniamy elastyczność i wsparcie państwom członkowskim w radzeniu sobie z tą nadzwyczajną sytuacją, bez naruszania praw człowieka. Powinno to umożliwić zainteresowanym państwom członkowskim pełne utrzymanie prawa do azylu i dostosowanie ustawodawstwa do dorobku prawnego UE" – powiedziała komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson, cytowana w komunikacie.

Komisja Europejska proponuje, aby trzy państwa członkowskie miały możliwość przedłużenia okresu rejestracji wniosków o azyl do 4 tygodni zamiast obecnych 3 do 10 dni. Będą mogą również zastosować procedurę azylową na granicy w celu rozpatrzenia wszystkich wniosków o udzielenie azylu, w tym odwołania, w ciągu maksymalnie 16 tygodni - z wyjątkiem sytuacji, gdy nie można zapewnić odpowiedniego wsparcia wnioskodawcom z konkretnymi problemami zdrowotnymi, które mają być traktowane priorytetowo.

Uproszczenie procedur deportacyjnych

"Państwa członkowskie będą koncentrowały warunki przyjmowania na zaspokojeniu podstawowych potrzeb, w tym tymczasowego schronienia dostosowanego do sezonowych warunków pogodowych, żywności, wody, odzieży, odpowiedniej opieki medycznej oraz pomocy osobom w trudnej sytuacji, z pełnym poszanowaniem godności ludzkiej. Ważne jest, aby państwa członkowskie zapewniły ścisłą współpracę z UNHCR i odpowiednimi organizacjami partnerskimi w celu wspierania osób w sytuacji kryzysowej" – czytamy w komunikacie.

Państwa członkowskie będą mogły również stosować uproszczone i szybsze procedury krajowe, w tym dotyczące powrotu osób, których wnioski o ochronę międzynarodową zostały odrzucone.

