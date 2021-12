Holandia: Spada liczba zakażeń

Czytaj też:

Szczepionka chroni przed Omikronem? Nowe informacje z IzraelaZ informacji Centrum Koordynacji Lokowania Pacjentów (LCPS) wynika, że w środę zdiagnozowano 2768 infekcji, o 77 mniej niż we wtorek. Na szpitalnych oddziałach intensywnej terapii liczba chorych na COVID-19 spadła o osiem osób i wynosi 587. To pierwszy spadek od dwóch miesięcy.

Jak informuje dziennik „De Telegraaf”, Holandia prowadzi na europejskiej liście infekcji wariantem Omikron. Został on zdiagnozowany u 16 pacjentów.

Czternaście osób uzyskało pozytywny wynik testu w Portugalii, a dziewięć osób w Niemczech. Inne kraje, w których zdiagnozowano nowy wariant, to Wielka Brytania, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Francja (terytorium zamorskie Reunion), Włochy, Hiszpania i Szwecja.

Według Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) większość osób, które uzyskały wynik pozytywny, była niedawno w Afryce.

Będzie więcej zakażeń

– Nie jest wykluczone, że więcej przypadków pojawi się w Holandii – powiedział kilka dni temu minister zdrowia Hugo de Jonge na konferencji prasowej w Rotterdamie. – To może być wierzchołek góry lodowej. Wzywamy ludzi, którzy przybyli z tego obszaru, do jak najszybszego poddania się testom – zaapelował.

– Martwimy się, ale jeszcze nie wiemy, jak duże to będzie zmartwienie – dodał minister. – Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że jest to wariant niepokojący, ale jak bardzo, to pokaże dopiero kilka następnych tygodni – zaznaczył.

W piątek dwoma lotami z Johannesburga i Kapsztadu do Holandii przyleciało ok. 600 pasażerów. 531 osób miało negatywny wynik testu.

Tego samego dnia minister zdrowia ogłosił zakaz lotów z krajów południowej części Afryki. Powodem jest właśnie Omikron. Ograniczenia weszły w życie w trybie natychmiastowym. Zakaz lądowania dotyczy lotów z RPA, Botswany, Eswatini, Lesoto, Namibii i Zimbabwe.

