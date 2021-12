W tym kraju liczba zakażeń potroiła się w ciągu trzech dni

Ministerstwo zdrowia RPA podało w czwartek najnowsze dane o rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Minister Joe Phaahla przedstawił w czasie wirtualnego spotkania z dziennikarzami nowe plany dotyczące sposobów walki z epidemią.

Phaahla przekazał informację, że wariant Omikron został wykryty w siedmiu z dziewięciu prowincji kraju. Od czasu jego pierwszego wykrycia w RPA, liczba przypadków stale rośnie.

Rośnie liczba zakażeń

Według danych Państwowego Instytutu Chorób Zakaźnych w czwartek w RPA doszło do 11 535 nowych zakażeń COVID-19. Minister zdrowia podkreślił, że te dane są widocznym ostrzeżeniem. Oznacza to, że w ciągu siedmiu dni doszło do wzrostu zakażeń o dziewięć tysięcy.

– Nadal możemy sobie z tym poradzić w taki sposób, aby rząd nie musiał wprowadzać poważnych ograniczeń w ciągu najbliższych kilku dni, jeśli wszyscy po prostu wykonamy nasze podstawowe obowiązki dotyczące zachowania środków bezpieczeństwa, ale także jeśli więcej tych, którzy się do tego kwalifikują, uda się do najbliższych punktów szczepień – stwierdził Phaahla.

Nowy wariant koronawirusa Omikron został wykryty już w ponad dwudziestu krajach świata.

Zakaz lotów do RPA "zbyt surową karą"

Pod koniec listopada władze RPA oświadczyły, że ich kraj został zbyt dotkliwie "ukarany" za wykrycie tam nowego wariantu koronawirusa, nazwanego przez Światową Organizację Zdrowia Omikron. To reakcja na wprowadzone w wielu krajach zakazów lotów z państw Afryki Południowej.

– Ta ostatnia runda zakazów podróżowania sprowadza się do ukarania RPA za zaawansowane sekwencjonowanie genomu i zdolność do szybszego wykrywania nowych wariantów. Doskonałość naukowa powinna być oklaskiwana, a nie karana – oświadczył MSZ RPA w komunikacie prasowym.

Czytaj też:

Andrusiewicz: W Polsce nie wykryto wariantu Omikron Czytaj też:

W Hiszpanii nie będzie nowych obostrzeń. "Wstrzymać wirusa, a nie gospodarkę"