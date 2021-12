Poligon: Węgry

Podczas zorganizowanego w połowie listopada na terenie budapeszteńskiego HungExpo wyborczego kongresu Fideszu członkowie partii ponownie wybrali na przewodniczącego Viktora Orbána. Kongres stał się jednak przede wszystkim okazją do podsumowania osiągniętych w ostatnich latach sukcesów w polityce prorodzinnej (zahamowanie negatywnych trendów demograficznych, w tym uzyskanie 20 tys. nadwyżki osób powracających rocznie do kraju z zachodniej Europy, do liczby osób wyjeżdżających za pracą i karierą), społecznej – rekordowo niskie bezrobocie 3,3 proc. – czy gospodarczej (7 proc. wzrostu PKB w 2021 r.).