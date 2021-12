Putin pisze do Scholza i Merkel. "Zawsze byliśmy w kontakcie"

Prezydent Rosji zwrócił się do Olafa Scholza w specjalnym telegramie.

"Oczekuję nawiązania z Państwem konstruktywnego dialogu i wspólnej pracy nad palącymi sprawami w agendzie dwustronnej i międzynarodowej" – przekazał nowemu kanclerzowi RFN.

Gospodarz Kremla podkreślił następnie, że taka współpraca "bez wątpienia przysłużyłaby się interesom Rosjan i Niemców oraz przyczyniłaby się do wzmocnienia stabilizacji i bezpieczeństwa na poziomie regionalnym i globalnym".

Droga Angelo...

Władimir Putin postanowił napisać również do ustępującej kanclerz Angeli Merkel, której podziękował za dotychczasową współpracę oraz jej gotowość do podjęcia "dialogu z poszanowaniem obu stron". Co ciekawe, prezydent FR zwracał się do niemieckiej polityk w sposób nieformalny używając zwrotu "ty".

"Zawsze byliśmy w kontakcie i staraliśmy się znaleźć wyjścia nawet z najtrudniejszych sytuacji" – kontynuował Putin. Zaznaczył również, że "oczywiście będą kontynuować ich przyjacielską interakcję".

Nowy kanclerz Niemiec

W środę Olaf Scholz został oficjalnie mianowany na nowego kanclerza Republiki Federalnej Niemiec przez Bundestag.

Polityk SDP jest już oficjalnie nowym kanclerzem. W środę został wybrany na to stanowisko przez Bundestag. 395 deputowanych poparło jego kandydaturę. Przeciwko zagłosowało 303 deputowanych. Do zatwierdzenia, Scholz potrzebował co najmniej 369 głosów.

W trakcie głosowania w parlamencie na trybunie honorowej obecna była ustępująca kanclerz Angela Merkel, wcześniejszy szef rządu Gerhard Schroeder i były prezydent Niemiec Joachim Gauck. Po ceremonii Scholz udał się do zamku Bellevue, gdzie urzędujący prezydent Frank-Walter Steinmeier wręczył mu dokument mianowania na szefa rządu.

