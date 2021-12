Zieliński zmieni klub? To byłby niespodziewany i wielki transfer

Zieliński od kilku lat jest kluczowym zawodnikiem włoskiego Napoli. W tym sezonie pomocnik zanotował już pięć bramek i cztery asysty. Dobrą postawą na boisku zapracował na uznanie nie tylko we Włoszech, ale również w Anglii. Swego czasu głośno było o prywatnym spotkaniu zawodnika z managerem Liverpoolu Jürgenem Kloppem, który widział Polaka w swoim zespole. Zielińskiego łączono również z Evertonem, a sam zawodnik dwa lata temu przyznał, że bardzo chciałby trafić do Premier League.

Pomocnikowi reprezentacji Polski kończy się kontrakt z Napoli w 2024 roku. Okazuje się, że już latem może on zmienić barwy klubowe.

Zainteresowanie Niemców

Niespodziewanym kierunkiem okazują się Niemcy. Zainteresowany pozyskaniem Zielińskiego ma być Bayern Monachium.

Szczegółowe informacje na temat transferu 27-latka podał na antenie TVP Sport Mateusz Borek.

– Dzisiaj monachijskie gazety wymieniły nazwisko Piotra Zielińskiego w kontekście transferu do Bayernu Monachium. Przeczytałem to i od razu wykonałem kilka telefonów – poinformował dziennikarz.

Doprecyzował, że kwota transferu może opiewać nawet na 60 mln euro, jednak zmiana klubu będzie wykluczona w zimowych okienku transferowym.

– Co się okazuje... Zieliński ma ważny kontrakt do czerwca 2024 roku. Temat na pewno nie będzie grany zimą, ale coś zaczyna się dziać. Niewykluczone, że w perspektywie kilku tygodni menedżer piłkarza Bartek Bolek pojawi się w słynnym apartamencie Aurelio De Laurentiisa w Rzymie z widokiem na Watykan i będzie negocjował. Cena? 50-60 mln euro "plus" – powiedział komentator.



