Litwa zapłaci migrantom po tysiąc euro za opuszczenie kraju

Władze Litwy podjęły decyzję o podwyższeniu do 1 tys. euro zasiłku dla migrantów, którzy dobrowolnie zdecydują się na powrót do swoich krajów pochodzenia. Do tej pory zasiłek, w formie dodatku do biletu powrotnego, wynosił 300 euro.

Co ciekawe, przewidziane świadczenia mają zostać sfinansowane ze środków, jakie przekazała Litwie na zarządzanie kryzysem migracyjnym Komisja Europejska.

Litwa przedłuża stan wyjątkowy

W miniony wtorek, 7 grudnia litewski parlament zdecydował także o przedłużeniu obowiązywania stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią do 14 stycznia przyszłego roku.

Stan wyjątkowy na pograniczu z Białorusią wprowadzono na Litwie 9 listopada tego roku w celu powstrzymania procederu nielegalnej migracji, napędzanej przez reżim Aleksandra Łukaszenki i jego służby. Podobnie jak w przypadku Polski, na litewską granicę cudzoziemców z krajów Bliskiego Wschodu, głównie Iraku i Syrii, eskortowali w dużej liczbie białoruscy pogranicznicy i funkcjonariusze. Z identycznymi problemami musiała się zmagać również Łotwa.

Władze Litwy rozważały wprowadzenie stanu wyjątkowego także przy granicy z Polską w związku z procederem nielegalnej imigracji sterowanej przez reżim białoruski. Jednak ostatecznie nie zdecydowano się na taki ruch. Natomiast niewykluczone, że w przyszłości będzie to możliwe – informuje serwis delfi.lt, cytowany przez portal rp.pl.

