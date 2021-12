Członkowie Kongresu wzywają Bidena do zablokowania Nord Stream 2

Amerykańscy politycy w liście skierowanym do prezydenta Stanów Zjednoczonych wyrażają swoje "głębokie zaniepokojenie nasilającymi się działaniami wojennymi Rosji na wschodniej flance NATO". Członkowie Kongresu dziękują Bidenowi za jego starania skierowane na "wypracowanie wspólnej odpowiedzi z naszymi europejskimi sojusznikami i partnerami".

Blokada Nord Stream 2

Politycy wskazują, jakich działań oczekują od administracji Joe Bidena.

"Ważne jest, aby administracja USA zapewniła Ukrainie zwiększoną defensywną pomoc wojskową – w tym systemy obrony powietrznej i przeciwokrętowej – oraz w pełni zablokowała rurociąg Nord Stream 2 i jego operatora Nord Stream AG, który w całości należy do rosyjskiego Gazpromu" – piszą kongresmeni.

Politycy stwierdzają, że w ostatnim czasie Rosja znacznie zwiększyła swoje agresywne działania wobec Europy Środkowo-Wschodniej. Ich celem jest osłabienie bezpieczeństwa transatlantyckiego. "Operacja wojskowa wzdłuż granicy ukraińsko-rosyjskiej – druga w tym roku – przypomina działania podjęte przed 2014 r., które skutkowały aneksją Krymu" – przypominają członkowie Kongresu.

Naciski Kremla

"Kreml wytworzył europejski kryzys energetyczny, aby zmusić naszych sojuszników do ukończenia Nord Stream 2 i osłabić instytucje demokratyczne. Kongres służył jako kręgosłup wsparcia dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej" – czytamy w liście.

Politycy przypomnieli również prezydentowi USA, że w celu przeciwstawienia się Rosji, Kongres już trzykrotnie głosował w sprawie nałożenia sankcji na Nord Stream 2.

"Stanowczo apelujemy do administracji Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe nałożenie sankcji na Nord Stream AG. Rząd USA musi użyć wszystkich narzędzi, aby powstrzymać Rosję przed podjęciem dalszych działań przeciwko Ukrainie, włączając w to sankcje gospodarcze. Kongres ma silne ponadpartyjne porozumienie w zakresie ochrony bezpieczeństwa energetycznego Europy. Będziemy nadal wykorzystywać przyszłe narzędzia legislacyjne do ochrony Europy Środkowo-Wschodniej przed rosyjskimi manipulacjami" – deklarują kongresmeni.

