Włochy: Jesteśmy gotowi zaszczepić wszystkie dzieci

We Włoszech "jesteśmy gotowi zaszczepić wszystkie dzieci" w wieku od 5 do 11 lat – zapewnił przed rozpoczęciem szczepień tej grupy wiekowej komisarz do spraw pandemii generał Francesco Figliuolo. Zapowiedział, że do Świąt szczepionych będzie po pół miliona osób dziennie.

W wywiadzie dla dziennika "La Stampa" w środę nadzwyczajny komisarz poinformował, że w regionach kraju przyjęto bardzo dużo zapisów na szczepienia najmłodszych. Rozpoczną się one na masową skalę w czwartek. W środę zaczęły się w stołecznym regionie Lacjum. "Jesteśmy gotowi zaszczepić całą tę grupę wiekową" – zaznaczył. Włoski generał dodał, że na obecnym etapie kampanii specjalne zespoły medyczne dotrą do najbardziej odległych zakątków kraju. Jak podkreślił, chodząc "od domu do domu", będą szczepić osoby starsze i chore, które nie mogą same dostać się do punktów służby zdrowia. Figliuolo zauważył, że po dwóch dawkach jest ponad 85 procent ludności Włoch. "Należy podziękować obywatelom za wielkie poczucie odpowiedzialności, jakie wykazali, dzięki czemu Włochy są wśród pierwszych państw w Europie pod względem liczby wykonanych szczepień" – oświadczył komisarz. Polska gotowa na szczepienie dzieci W poniedziałek do Polski dotrła dostawa 1,1 mln dawek dziecięcych szczepionek przeciw COVID-19 od Pfizer-BioNTech; kolejna dostawa planowana jest w styczniu. Dzieci otrzymują mniejszą dawkę niż dorośli, bo – jak powiedział Kraska w zeszłym tygodniu "dzieci zdecydowanie lepiej odpowiadają na szczepienie, czyli wytwarzają zdecydowanie więcej przeciwciał". Dawka szczepionki dla dzieci w tym wieku ma być mniejsza (10 mikrogramów) niż stosowana u osób w wieku od 12 lat (30 mikrogramów). Podobnie jak w starszej grupie wiekowej podaje się ją w postaci dwóch wstrzyknięć w odstępie trzech tygodni. Czytaj też:

