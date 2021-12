Wielka Brytania: Królowa odwołała przedświąteczny obiad dla rodziny z powodu Omikronu

Przedświąteczny obiad jest okazją do spotkania się z tymi członkami rodziny królewskiej, którzy nie mogą udać się na Boże Narodzenie do wiejskiej posiadłości Sandringham we wschodniej Anglii. Zwykle odbywał się w Pałacu Buckingham, ale w tym roku miał być na zamku w Windsorze, gdzie 95-letnia monarchini spędza większość czasu od początku pandemii.

Zaplanowany był na najbliższy wtorek, ale jak ujawniają źródła na dworze, zdecydowano się na jego odwołanie w obawie, że z związku z rozprzestrzenianiem się wariantu Omikron naraziłoby to zbyt wiele osób na niebezpieczeństwo.

Przerwana tradycja

To drugi rok z rzędu, gdy z powodu pandemii królowa odwołuje przedświąteczny obiad dla rodziny. W zeszłym roku musiała też zrezygnować z wyjazdu na Boże Narodzenie do Sandringham i spędziła święta w Windsorze, jedynie w towarzystwie męża, księcia Filipa. Jak się później okazało, były to ich ostatnie wspólne święta, bo na początku kwietnia Filip zmarł.

W środę po południu naczelny lekarz Anglii Chris Whitty powiedział, że w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się Omikronu ludzie powinni w okresie świątecznym ograniczyć liczbę spotkań towarzyskich i wybierać tylko te, które są dla nich "naprawdę ważne". =

Koronawirus w Wielkiej Brytanii. Najwięcej zakażeń od początku pandemii

Najwyższą od początku pandemii liczbę nowych zakażeń koronawirusem (78 610) odnotowano w środę w

Bilans nowo wykrytych zakażeń jest aż o 10,5 tys. wyższy w stosunku do dotychczasowego rekordu z 8 stycznia tego roku, kiedy trwał szczyt drugiej fali pandemii. Jest to też o 19 tys. więcej niż było we wtorek oraz o prawie 27,5 tys. więcej w porównaniu z poprzednią środą. Tym samym łączna liczba wykrytych zakażeń przekroczyła 11 mln, a ich przyrost z 10 do 11 mln trwał zaledwie 20 dni, podczas gdy przyrost z 9 do 10 mln – 26 dni.

Za szybki wzrost liczby infekcji odpowiada wariant Omikron, którym zakażone jest znacznie więcej osób, niż wskazują potwierdzone dotychczas przypadki. Jak podała Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA), stwierdzono do tej pory 10 017 zakażeń nowym wariantem, z czego 9243 w Anglii, 562 w Szkocji, 62 w Walii, a 151 w Irlandii Północnej. Wcześniej jednak UKHSA szacowała, że Omikron stanowi ok. 24 proc. wszystkich nowych przypadków w Anglii, a jej szefowa Jenny Harries ostrzegła, że jest on "prawdopodobnie najbardziej znaczącym zagrożeniem, z jakim mamy do czynienia od początku pandemii". Wielkiej Brytanii.