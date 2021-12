"Mroczny i haniebny moment". Amerykański stan legalizuje "tajemnicę" aborcji nieletnich

W piątek gubernator amerykańskiego stanu IIlinois podpisał uchylenie przepisów o prawie rodziców o współdecydowaniu o aborcji u nieletnich dzieci. Dotychczas w prawodawstwie stanowym istniał zapis, wedle którego lekarz dokonujący aborcji u nieletniej miał obowiązek poinformować o tym rodziców przynajmniej 48 godzin przed ewentualnym zabiciem dziecka. Walka o ten przepis trwała od momentu uchwalenia w roku 1995. Ostatecznie weszło ono w życie dopiero 2013 roku po batalii sądowej.

- To mroczny i haniebny moment w historii stanu Illinois. Uderzające jest, jak bardzo ta ustawa zapewnia przykrywkę, okrywa tajemnicą i ciemnością złe czyny. Ta akcja legislacyjna narusza najbardziej podstawowe prawa i obowiązki powierzone przez Boga rodzicom w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa ich dzieci – komentuje bp Thomas Paprocki ze Springfield w Illinois.

„To prawo, którego władza nie może odebrać”

Jak zwracają uwagę zwolennicy życia w Illinois, 37 stanów posiada przynajmniej obowiązek informowania rodziców o zamiarze dokonania aborcji przez nieletnie dziewczęta, nie wspominając o częściowych zakazach zabijania nienarodzonych obowiązujących w niektórych stanach.

- To jest prawo i odpowiedzialność, które Bóg przyznaje i których żadna władza nie może odebrać. Próbując to zrobić, to prawodawstwo działa bezpośrednio wbrew woli Bożej, co samo w sobie spełnia definicję zła. Ta najbardziej ohydna obraza Boga i bliźniego [aborcja] jest teraz łatwiej dostępna dla nieletnich dzieci niż tatuaże czy przekłuwanie uszu – zwraca uwagę bp Paprocki.

Illinois idzie w ślady Kalifornii

Ponadto, jak wskazuje hierarcha, zmiana legislacyjna nie tylko zagraża dzieciom, ale także daje „darmową przepustkę handlarzom usług seksualnych”, którzy wykorzystują młode kobiety, a w razie zajścia w ciążę zmuszają do aborcji.

Illinois nie jest pierwszym stanem, który zaczął w ten sposób „chronić prywatność” młodzieży. We wrześniu lewicowy gubernator Kalifornii podpisał ustawę pozwalającą osobom ubezpieczonym na utrzymanie „wrażliwych usług”, takich jak aborcja, w tajemnicy przed właścicielami polisy, którymi zazwyczaj są rodzice.

