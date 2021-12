Niemcy: Od 28 grudnia ograniczenia także dla zaszczepionych i wyleczonych z COVID-19

Od 28 grudnia obowiązywać będą surowsze ograniczenia w kontaktach nie tylko osób nieszczepionych, ale także dla osób zaszczepionych i wyleczonych po COVID-19.

Od WTORKU 28 grudnia prywatne spotkania będą ograniczone do maksymalnie 10 osób (dzieci w wieku 14 lat i młodsze nie są wliczane). Ponadto od przyszłego tygodnia mają być zamknięte wszystkie kluby i dyskoteki w całym kraju. Duże imprezy ponadregionalne, na przykład sportowe powinny odbywać się bez udziału publiczności.

Kanclerz: Od koronawirusa nie ma przerwy

"Mogę zrozumieć każdego, kto nie chce więcej słyszeć o nowych wariantach koronawirusa" – mówił Scholz w kontekście wariantu Omikron – "ale nie możemy zamykać oczu na falę, która ma się przed nami pojawić. Nawet ci, którzy zostali dwukrotnie zaszczepieni i ci, którzy wyzdrowieli, są narażeni na wysokie ryzyko zakażenia".

Kanclerz podkreślił, że "koronawirus nie robi sobie przerwy świątecznej".

"Stanowcze żądania RKI nie zostały zrealizowane" – zauważają niemieckie media, przypominając wydane również we wtorek zalecenia Instytutu im. Roberta Kocha (RKI), postulujące "maksymalne ograniczenie kontaktów" w związku z rozprzestrzenianiem się w kraju wariantu Omikron koronawirusa, które powinny zacząć obowiązywać "natychmiast".

Czego domagał się RKI?

Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Niemczech we wtorek zalecił "maksymalne ograniczenie kontaktów" w związku z rozprzestrzenianiem się w kraju wariantu Omikron koronawirusa. Nowe zalecenia powinny zacząć obowiązywać "natychmiast" i trwać do połowy stycznia napisał RKI na Twitterze.

RKI zalecił m.in. "maksymalne ograniczenie kontaktów" i "maksymalne środki zapobiegania zakażeniom".

Kampania szczepień uzupełniających i wstępnych musi być kontynuowana jak najszybciej, a podróże należy ograniczyć do tych absolutnie koniecznych – podkreślono. Nawet jeśli w Niemczech fala zakażeń Omikronem jest jeszcze w fazie początkowej, "to spojrzenie za granicę pokazuje, że w wyniku tego wariantu należy się spodziewać fali infekcji o dotychczas nieobserwowanej dynamice. Omikron jest bardzo (...) zakaźny i często prowadzi do infekcji, które mogą być przekazywane dalej, nawet u osób w pełni zaszczepionych i wyleczonych" – pisze RKI na swojej stronie internetowej.