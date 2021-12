"Do Rzeczy" nr 1: 2022. Czy odzyskamy naszą wolność?

– Jeśli dojdzie do kryzysu na Pacyfiku, to Rosja jest już przygotowana, by to wykorzystać. Kto będzie celem? – wyjaśnia Rafał A. Ziemkiewicz w tekście „Putin idzie na wojnę”.

– Mało prawdopodobne, by w nadchodzącym roku doszło do pełnowymiarowej agresji Rosji na Ukrainę. Nie oznacza to jednak, że nie może dojść do eskalacji na mniejszą skalę. W tym z udziałem Białorusi – zauważa Maciej Pieczyński w artykule „Eskalacja czy agresja?”.

– Prawica już nie jest zjednoczona – mówi Józef Orzeł, filozof, były poseł, twórca Klubu Ronina, w rozmowie

z Karolem Gacem.

– Przez trwającą od lat 90. uległość Ministerstwa Kultury wobec roszczeń środowisk artystycznych wzmacniano głównie artystów będących w zgodzie z lewicowo-liberalnymi dogmatami – zauważa Tomasz Rowiński w tekście „Nowe otwarcie w Zachęcie”.

– To Hiszpanie rozszerzyli świat do rozmiarów, które znamy, ponieśli cywilizację i religię kochającego, ukrzyżowanego Boga, stawiając czoła bezkresnemu oceanowi, którego wszyscy się wówczas bali. Dziś próbuje się pisać na nowo historię, strącając z pomników postacie, które przyniosły cywilizację i wyzwoliły dużą część świata od wojen plemiennych – zauważa Małgorzata Wołczyk w artykule „Odkłamać podbój świata i nie przepraszać”.

– Panowali tu cesarze z Rzymu i Konstantynopola, potem dominowali królowie węgierscy (w tym trzech Jagiellończyków) i cesarze z rodu Habsburgów. Od XIV w. trwała ofensywa Turków osmańskich, pozbawionych większości zdobyczy dopiero pod koniec XIX w. Wtedy też drapieżnie spojrzała na Międzymorze nowa potęga: II Rzesza Niemiecka z planem ekspansji o nazwie „Mitteleuropa”. Czy Niemcy właśnie do niego wracają? – rozważa Maciej Rosalak w tekście „Mitteleuropa zamiast Międzymorza”.

– Kończące się półrocze eurokraci z Brukseli powinni byli wykorzystać na intensywną naukę języka francuskiego. Kto tego nie zrobił, ten będzie musiał liczyć się z kłopotami w pracy – bo od stycznia językiem, w którym mają pracować, będzie francuski. Tak zaplanowała to Francja, która w pierwszym półroczu sprawuje prezydencję w UE. A gdy chodzi o sprawy języka, z Francuzami nie ma żartów – przekonuje Teresa Stylińska w artykule „Francuski czeka na swój czas”.

– Redukujemy możliwość „szantażu gazowego” – mówi Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, w rozmowie z Jakubem Wozinskim.

Na łamach noworocznego wydania „Do Rzeczy” również Piotr Semka zastanawia się, jak uratować autorytet Kościoła.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od wtorku 28 grudnia 2021