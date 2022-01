W niedzielę odbędzie się rozmowa telefoniczna Bidena z Zełeńskim

CNN informuje, że w trakcie rozmowy Biden "potwierdzi poparcie USA dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, a także omówi wzrost aktywności militarnej Rosji przy granicach z Ukrainą. Ma także przedyskutować przygotowania do nadchodzących działań dyplomatycznych, mających na celu obniżenie napięcia w regionie".

Kontakty USA z Rosją

W czwartek 30 grudnia odbyła się 50-minutowa rozmowa prezydenta USA z Władimirem Putinem. Jej tematem była deeskalacja napięcia na rosyjsko-ukraińskiej granicy.

Przedstawiciele amerykańskiej administracji ocenili, że rozmowa była "poważna i treściwa", choć nie przyniosła ona żadnych przełomów. Obaj liderzy zaprezentowali swoje stanowiska przed styczniowym spotkaniem, które odbędzie się w dniach 9-10 stycznia w Genewie. Następnie obaj liderzy spotkają się również na forum NATO-Rosja 12 stycznia oraz forum OBWE 13 stycznia.

Prezydent USA zaznaczył jednak, że do rozmów dojdzie pod warunkiem, że Putin wstrzyma się z eskalowaniem napięcia wokół Ukrainy.

– Daliśmy jasno do zrozumienia prezydentowi Putinowi, że jeśli zrobi jeszcze jakiś ruch, wejdzie na Ukrainę, czekają go surowe sankcje. Zwiększymy naszą obecność w Europie z naszymi sojusznikami z NATO. To będzie wysoka cena, jaką przyjdzie mu zapłacić – powiedział po spotkaniu Joe Biden.



Z kolei przedstawiciele Kremla określili rozmowę mianem "konstruktywnej" i zaznaczyli, że są zadowoleni z jej przebiegu. Przekazali, że obie strony postanowiły pozostać w kontakcie telefonicznym do momentu osobistego spotkania.

