Szef estońskiego MON: Dla Rosji niektóre kraje to tylko terytoria do podboju

– Mamy silnych sojuszników i razem chronimy się i zapewniamy sobie bezpieczeństwo; jednak pokój nadal nie jest dany raz na zawsze. Musi być strzeżony każdego dnia – mówił członek estońskiego rządu.

Szef resortu obrony zwrócił uwagę, że Sojusz staje obecnie w obliczu wspólnego zagrożenia.

– Bezpieczeństwo naszego kontynentu i Sojuszu jest zagrożone. Wschodni sąsiad Unii Europejskiej nie chce żyć w pokoju i demokracji, i sama nie pozwala żyć tak innym – powiedział 3 grudnia Laanet.

Laanet stwierdził, że Federacja Rosyjska traktuje niektóre kraje jako "terytoria do podboju, a nie niepodległe państwa, w których ludzie mają swój własny język, kulturę i niezbywalne prawo do wyboru własnej ścieżki rozwoju i na tej podstawie swoich partnerów".

Finlandia wstąpi do NATO?

Zagrożenie ze strony Rosji dostrzegają także władze Finlandii, które w ostatnim czasie jednoznacznie stwierdziły, że wbrew rosyjskim żądaniom, to do nich należy decyzja, czy i kiedy wstąpią do NATO.

– Pole manewru Finlandii i wolność wyboru obejmują również możliwość dostosowania wojskowego i ubiegania się o członkostwo w NATO, jeśli sami tak postanowimy – powiedział prezydent Finlandii Sauli Niinistö w swoim orędziu noworocznym.

W podobnym tonie wypowiedziała się również premier Sanna Marin.

– Finlandia zachowuje możliwość ubiegania się o członkostwo w NATO – powiedziała szefowa rządu. – Powinniśmy podtrzymać tę wolność wyboru i upewnić się, że pozostanie ona rzeczywistością, ponieważ zdolności do decydowania o własnej polityce bezpieczeństwa jest wyłącznym prawem każdego kraju – dodała.

