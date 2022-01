Szwecja: Para królewska zakażona koronawirusem. Po trzech dawkach szczepionki

U króla Szwecji Karola XVI Gustawa oraz królowej Sylwii potwierdzono COVID-19. Para królewska ma lekkie objawy infekcji, czuje się dobrze – poinformował we wtorek szwedzki dwór królewski.

W oświadczeniu podkreślono, że 76-letni monarcha i jego 79-letnia małżonka przebywają w domowej izolacji w Pałacu Drottningholm pod Sztokholmem. Ujawniono, że oboje byli zaszczepieni trzema dawkami preparatu przeciw COVID-19.

Pozytywny wynik testu para królewska otrzymała w poniedziałek wieczorem, od tego czasu trwa śledzenie kontaktów. Według rzeczniczki dworu Margarety Thorgren w ostatnich dniach król i królowa nie spotykali się z dziećmi ani wnukami.

Koronawirus w Szwecji

W Szwecji od końca grudnia w szybkim tempie rośnie liczba zakażeń koronawirusem. 30 grudnia ub.r. zarejestrowano w ciągu doby 11 507 nowych infekcji, najwięcej od początku pandemii.

Ogólnokrajowe statystyki publikowane są z opóźnieniem. Z raportów regionów wynika również, że rośnie liczba pacjentów przyjętych do szpitali w związku z COVID-19.

Francja: Nowy wariant koronawirusa bardziej odporny na szczepionkę

Odkryty w grudniu w Marsylii nowy wariant koronawirusa, nazwany IHU, jest bardziej odporny na szczepionkę i bardziej zakaźny niż wersja wyjściowa wirusa – uważają francuscy naukowcy.

Nowy wariant koronawirusa został rozpoznany 10 grudnia u pacjentów z miasta Forcalquier w departamencie Alpy Górnej Prowansji w Instytucie Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Marsylii (IHU).

Forcalquier jest miastem położonym około 100 kilometrów od Marsylii. Wariant ten, nazwany IHU, został zdeponowany w naukowej sieci wymiany GISAID jako B.1.640.2.

Zdaniem naukowców, na których powołuje się "Daily Mail", "szczep posiada 46 mutacji, co czyni go bardziej odpornym na szczepionkę i bardziej zakaźnym niż oryginalny wirus", ale jak podkreślają specjaliści "niewiele wskazuje na to, że wypiera on dominujący obecnie wariant Omikron, który stanowi ponad 60 procent przypadków we Francji".