Djokovic ponownie aresztowany? Chcą go deportować, mimo że wygrał w sądzie

Jeszcze w poniedziałek wczesnym rankiem czasu polskiego wydawało się, że na ile to w Australii możliwe, sytuacja wróciła do normy i tenisista będzie mógł wystąpić w pierwszym w tym sezonie turnieju wielkoszlemowym – Australian Open. Szybko okazało się jednak, że australijscy urzędnicy nie zrezygnują z prób uniemożliwienia Serbowi udziału w zawodach.

Novak Djoković ponownie aresztowany?

Problemy wynikają z działania ministra ds. emigracji, który, mimo wyroku sądu, może wydać decyzję o unieważnieniu wizy Djokovicia i o deportacji Serba z kraju.

W rozmowie z dziennikarką Kseniją Pavlovic McAteer ojciec Novaka Djokovicia poinformował, że jego syn został ponownie aresztowany. Rząd Australii, mimo wyroku sądu, chce deportować niezaszczepionego na COVID tenisistę do Serbii. Prawnicy tenisisty zastanawiają się na razie nad reakcją. – Po decyzji sądu wszyscy byliśmy szczęśliwi. Powiedziano nam, że to nie koniec. Otrzymaliśmy informację, że podjęto decyzję o deportacji Novaka i zakazie wjazdu do Australii przez trzy lata – powiedział z kolei brat Djokovicia w rozmowie z serbskimi mediami.

Kłopoty tenisisty przez segregację w Australii

W poniedziałek sąd zdecydował, że Nowak Djokovic może opuścić ośrodek, do którego został skierowany na obowiązkową kwarantannę. Wcześniej jego bliskie otoczenie i sztab szkoleniowy informowali, iż zawodnik nie ma w odosobnieniu warunków do trenowania i wnosili o zmianę hotelu.

Przypomnijmy, że początkowo utytułowany tenisista został zwolniony z obowiązku szczepienia ze względów medycznych. Status osoby w pełni zaszczepionej jest bowiem wymogiem wjazdu do Australii, a także miał obowiązywać podczas turnieju Australian Open 2022.

Jednak w związku z daleko idącymi wymogami pandemicznymi w kraju, Nowak Djokovic utknął na lotnisku w Melbourne tuż po przylocie. Rzekomym powodem był błąd we wniosku wizowym. Niedługo później okazało się, że wiza serbskiego tenisisty została odrzucona, a on sam będzie musiał opuścić Australię, przez co trafił do pokoju hotelowego na kwarantannę.

Jak informowali prawnicy tenisisty, w poniedziałek australijski sąd rozpatrzył argumenty obu stron sporu, czyli pełnomocników Djokovicia oraz przedstawicieli ministerstwa spraw wewnętrznych Australii i przyznał rację Serbowi.

Czytaj też:

"Trzeba uszanować jego decyzję". Legenda tenisa broni Djokovica