Prawicowy publicysta ocenzurowany. Co napisał?

Komentator prawicowego portalu „The Daily Wire” Matt Walsh został w weekend tymczasowo zawieszony na Twitterze.

Powodem ocenzurowania publicysty była seria tweetów, które dokładnie określały płeć biologiczną kilku "transgenderowych" osób publicznych i niewłaściwie odnosiły się wobec dominującego dogmatu o "tożsamości płciowej".

Co napisał Walsh?

"Największa mistrzyni Jeopardy wszech czasów jest mężczyzną" – brzmiał jeden z usuniętych tweetów. "Najlepsza pływaczka w college'u jest mężczyzną. Pierwsza kobieta, czterogwiazdkowy admirał w publicznej służbie zdrowia to mężczyzna. Mężczyźni zdominowali żeńskie licealne tory i żeński obwód MMA. Patriarchat w końcu wygrywa" – napisał Walsh.

Publicysta odnosił się do uczestniczki konkursu Jeopardy Amy Schneider, pływaczki Uniwersytetu Pensylwanii Lii Thomas i asystentki sekretarza Health & Human Services (HHS) Rachel Levine, trzech mężczyzn z dysforią płciową, którzy ostatnio cieszyli się publicznymi wyróżnieniami za osiągnięcia jako kobiety, mimo że nie byli kobietami.

"Nie odnoszę się do pojedynczej osoby tak, jakby była dwiema osobami" – oznajmił Walsh w innym wpisie. "Wszyscy inni mogą biegać wokół brzmiąc jak maniacy, jeśli chcą, ale ja nie będę w tym uczestniczyć. Nie, dziękuję" – dodał.

"Tym właśnie jest lewicowość"

Za te posty Twitter podjął decyzję o 12-godzinnym zawieszeniu profilu publicysty. Przypuszczalnie chodzi o rzekome naruszenie "Hateful Conduct Policy" - polityki społecznościowej, zabraniającej "ukierunkowanego niewłaściwego utożsamiania się" z "osobami transpłciowymi".

– Właśnie zostałem zawieszony na Twitterze, ponieważ wskazałem, że biologiczni mężczyźni są mężczyznami" - powiedział następnie Walsh gospodarzowi Fox News Tuckerowi Carlsonowi o zaistniałej sytuacji. – I to wszystko, dla mnie, jest częścią gry. Tym właśnie jest lewicowość. Jeśli to skrytykujesz, to oni cię zamkną, bo zdają sobie sprawę, że nie są w stanie zaangażować się intelektualnie – tłumaczył.

"Żyjemy w bezprecedensowych czasach"

Po powrocie na platformę, Walsh sarkastycznie "przeprosił" za swoje przewinienie, a następnie zamieścił kolejny post.

twittertwitter

„Najpotężniejsze platformy mediów społecznościowych na świecie zabroniły nam zwracać uwagę na to, że biologiczni mężczyźni są mężczyznami. Żaden z dystopijnych powieściopisarzy XX wieku nie przewidział czegoś tak szalonego. Naprawdę żyjemy w bezprecedensowych czasach. Na wszystkie najgorsze sposoby” – napisał Walsh.

twitterCzytaj też:

Profesor zawieszony za odmowę dyskryminacji białych studentów pozywa uczelnięCzytaj też:

Lisicki: Zachód chce dokonać radykalnej rewolucji obyczajowej